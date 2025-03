VIDEO Stravične scene u Bangkoku, zgrada se ljulja, hitna evakuacija u tijeku: 'Osjetili smo vibracije, svi bježimo van'

Stanovnici Bangkoka i zaposlenici nekoliko vladinih institucija hitno su evakuirani u ponedjeljak ujutro nakon što su prijavljene vibracije i pukotine na zgradama, javlja Bangkok Post. Pojedini svjedoci tvrde da su čuli zvuk pucanja zidova, što je izazvalo val panike među prisutnima. Evakuacija je započela oko 10 sati, a među najpogođenijima su zgrade vladinog kompleksa na ulici Chaeng Watthana, Ministarstvo rada u okrugu Din Daeng, kao i sudske institucije na cesti Ratchadaphisek. Osim toga, ispražnjene su i prostorije Državne stambene banke u okrugu Huai Khwang, Kaznenog suda u Ratchadaphiseku te Ureda za socijalno osiguranje u Din Daengu.

Lokalni mediji izvijestili su da je među evakuiranim objektima i Tajlandska burza, dok su vlasti još uvijek u procesu procjene sigurnosnog stanja ostalih zgrada u metropoli. Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon što su zaposlenici stigli na svoja radna mjesta, što je dodatno pridonijelo haosu u gradu. Prema riječima guvernera Bangkoka, Chadcharta Sittipunta, situacija je rezultat potresa koji je pogodio regiju prošlog petka, ostavljajući trag na gotovo 170 zgrada diljem glavnog grada Tajlanda. Stručnjaci sada provode inspekcije kako bi utvrdili razinu oštećenja i potencijalne rizike za daljnje urušavanje.

Video shot of iconic Mahanakorn building swaying during #Bangkok earthquake that occurred on Friday, March 28, around 1:20pm local time. pic.twitter.com/2pBW03PVc7