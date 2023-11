VIDEO Stanje na Islandu sve dramatičnije: Usred grada se otvorile jame, iz njih izlazi dim

Island još uvijek čeka najavljenu erupciju vulkana Fagradalsfjall, a pritom se suočava sa stalnim potresima. Vlasti su samo od ponedjeljka zabilježile više od 700 potresa na jugozapadnom poluotoku Reykjanes, i iako im je snaga nešto pala, očekuje se da će vulkan erumpirati. Prošlog petka proglašeno je izvanredno stanje u gradu Grindaviku i naređena je evakuacija četiri tisuće ljudi.

Evakuirani stanovnici rekli su da su napuštajući svoje domove stalno slušali zvukove koji su dopirali ispod površine. Diljem grada otvorile su se velike jame, a na video snimkama koje su snimile vlasti vidi se snimljen ponor otvoren u centru Grindavika iz kojega izlazi dim, piše Daily Mail.

Cracks appear in the streets in Grindavík, Iceland, after thousands of earthquakes rattled the town threatened by volcanic activitypic.twitter.com/JmGAAxrfvL