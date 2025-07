VIDEO Snažna eksplozija zatresla Rim, više osoba je ozlijeđeno

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno, uključujući troje s teškim opeklinama, nakon što je u petak eksplodirala benzinska postaja u istočnom dijelu Rima, prema izvješćima medija. Ogromna eksplozija na distributeru benzina, dizela i ukapljenog naftnog plina (LPG) u ulici Via dei Gordiani čula se diljem talijanske prijestolnice. Lokalna novinska web stranica Roma Today objavila je fotografiju koja prikazuje ogroman oblak dima i vatre iznad benzinske postaje. Rimska agencija za javni prijevoz Atac priopćila je da je zatvorila obližnju stanicu metroa "Teano" prema uputama policije, piše Reuters.

🚨🇮🇹MASSIVE EXPLOSION RIPS THROUGH ROME GAS STATION



A huge fireball erupted after a truck hit a pipeline at a fuel station, triggering a powerful explosion.



The blast injured at least 10 people - including police, firefighters, and paramedics who were already on the scene.… pic.twitter.com/BJDLPzcRe1