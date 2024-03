VIDEO Snažan ukrajinski udar na Rusiju: Čulo se više eksplozija, zatvoren Kerčki most

Ruski sustavi protuzračne obrane uništili su 38 bespilotnih letjelica koje je lansirala Ukrajina iznad Krimskog poluotoka, izvijestila je u nedjelju državna novinska agencija RIA, pozivajući se na rusko Ministarstvo obrane. Reuters je prije toga javio da je cestovni promet u blizini krimske luke Feodosije privremeno ograničen, pozivajući se na izjave ruskih službenika na Krimu koje su se čule nakon izvješća o nekoliko snažnih eksplozija u tom području na ukrajinskim i ruskim društvenim mrežama.

Cestovni promet također je zatvoren na mostu koji povezuje poluotok Krim s ruskim kopnom, prema Telegram kanalu ruske uprave koja upravlja mostom. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o eksplozijama. Nije bilo trenutačnih komentara ukrajinskih dužnosnika.

Overnight, occupied Crimea was attacked by 38 drones. In Feodosia, loud explosions were heard



The Russian ministry of defense reports, as usual, that all drones were shot down. pic.twitter.com/Sm23It50Ge