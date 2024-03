VIDEO Snažna eksplozija u Sankt-Peterburgu, oštećene zgrade: 'Znamo što su Ukrajinci ciljali'

Dvije zgrade u ruskom Sankt Peterburgu u subotu su oštećene i stanovnici evakuirani nakon snažne eksplozije uslijed koje su izbijeni prozori, dok je u Odesi dvoje ljudi poginulo, a osam ranjeno, nakon što se ruski dron srušio na stambeni blok u toj ukrajinskoj luci na jugu zemlje.

Guverner Sankt Peterburga Aleksander Beglov rekao je da se "incident" dogodio u sjeveroistočnoj četvrti Krasnogvardejskij te da nema žrtava, ali su stanovnici evakuirani. Nije naveo uzrok ili prirodu incidenta. Stanovnici su rekli da su prvo čuli neobičan zvuk, potom eksploziju, nakon čega je buknuo požar. Ruski mediji pišu da je moguće da se radi o srušenom ukrajinskom dronu koji je ciljao obližnje skladište goriva.

Russia continues to wage war against civilians. It launched a night attack using Shahed drones on Kharkiv, Odesa, and cities in the Sumy region. One of the drones hit a residential building in Odesa, destroying 18 apartments.



Currently, two deaths have been confirmed, with eight… pic.twitter.com/RpFGx9dE3v