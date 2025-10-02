Naši Portali
STRAVA ISPRED SINAGOGE

VIDEO Širi se uznemirujuća snimka nakon napada u Manchesteru. Svjedok: 'Dali su mu nekoliko upozorenja, nije poslušao'

Manchester
02.10.2025.
u 13:08

Četvero ljudi ozlijeđeno je u napadu ispred sinagoge u Manchesteru

Društvenim mrežama širi se snimka koja prikazuje dva naoružana policajca u dvorištu sinagoge u Manchesteru. Može se čuti kako govore ljudima da se drže podalje. Kamera se pomiče i prikazuje osobu koja leži na tlu ispred vrata sinagoge. Nakon kratkog vremena, može se vidjeti osoba u prednjem dijelu dvorišta kako pokušava ustati. Na snimci se može čuti kako policija govori: "Svi ostali, vratite se. Ako niste uključeni, maknite se, bježite... ima bombu, odlazite". 

BBC je razgovarao s jednim od očevidaca, koji kaže da je u trenutku incidenta vozio svoj dostavni kombi. Kaže da ga je zadržala prometna gužva, pretpostavio je da se radi o "normalnom sudaru", ali kada se približio, vidio je čovjeka kako leži na tlu u krvi. Gareth kaže da je vidio i drugog muškarca kako leži ispred automobila i čuo je ljude kako viču. Zatim je ispričao da je vidio i drugog muškarca, za kojeg kaže da je imao nož i da je udarao po prozoru obližnje zgrade "pokušavajući ući". "U roku od nekoliko sekundi stigla je policija, dali su mu nekoliko upozorenja, nije poslušao pa su otvorili vatru“, objašnjava Gareth, rekavši da je muškarac s nožem potom pao na pod. Muškarac se, dodaje očevidac tada počeo dizati te ga je policija, kako tvrdi očevidac ponovno upucala. "To je bilo stresno", kazao je. 

napad nožem Manchester sinagoga

Avatar Navijač
Navijač
14:00 02.10.2025.

Šta kaže Hasan na ovo ? Nije objavio članak, baš čudno.

