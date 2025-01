VIDEO Trumpov sin otišao na Grenland pa se družio s 'pristašama', a onda su počele kružiti priče o čemu je zapravo riječ

Donald Trump Jr, sin novoizabranog američkog predsjednika, i njegovi prijatelji su navodno regrutirali ljude na Grenlandu da u zamjenu za besplatni ručak u skupom hotelu u video snimkama glume Trumpove pristaše. Danski radio DR je izvijestio da je iz više izvora čuo da se u video materijalima, snimljenim tijekom kraće posjete Grenlandu, vide beskućnici i ostali ljudi koji se često zadržavaju ispred trgovine koja je odmah pored hotela.

"To su beskućnici i stari ljudi koji odjednom jedu u restoranu u kojem do tada nikada nisu bili", rekao je za DR dugogodišnji stanovnik glavnog grada Nuuka. Sve što su trebali učiniti je staviti kape s natpisom "Make America Great Again" i sudjelovati u videima. Snimke koje je objavio list Ekstra Bladet prikazuju kako su Trumpovi ljudi prilazili prolaznicima na ulici i dijelili im MAGA kape.

Trump’s Greenland “supporters” wearing new MAGA hats and nodding along as Don Jr. and Trump’s representatives ask them if they support Trump’s plan to acquire Greenland. pic.twitter.com/8yj4SjyinV