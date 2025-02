Rusi tvrde da su zauzeli ključni rudarski grad u Donbasu: Postao je grad duhova, pogledajte kako izgleda

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u petak da su njegove snage preuzele kontrolu nad strateškim rudarskim gradom Toreckom u istočnoj Ukrajini, ali ukrajinska vojska to negira i tvrdi da se u gradu i oko njega još vode teške borbe. Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvještaje s bojišta ni s jedne strane. Toreck, grad koji je prije rata imao 30.000 stanovnika, jedan je ključnih ciljeva ruskih napredovanja u Donbasu zajedno s drugim logističkim središtima poput Kramatorska i Kostjantinivke na sjeverozapadu i Pokrovska na zapadu.

Glavni stožer ukrajinske vojske je kasno navečer objavio da su ruske snage pokrenule 10 napada na ukrajinske položaje u području Torecka. "Ukrajinski vojnici odbili su sve napade neprijatelja." Ukrajinski vojni analitičari kažu da bi zauzimanje Torecka, koji se nalazi na uzvisini, moglo omogućiti ruskim snagama da dodatno otežaju logistiku ukrajinskim snagama na istoku.

Toretsk was once a typical European town, brimming with homes, parks, stores, and schools. Until russian turned it into ruins. pic.twitter.com/7tUhoOtiK6