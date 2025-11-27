VIDEO Pogledajte borbu bure i trajekta. Ovako je izgledao 'proboj' do Supetra

Na društvenim mrežama osvanula je snimka Jadrolinijinog trajekta 'Hrvat' kako se bori s burom. Crometeo je objavio video, a borba je trajala dok je trajekt ulazio u Supetar.

Prometovanje na cestovnom i pomorskom prometu otežano je zbog olujne bure, kako prenosi N1. Na snazi je upozorenje sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ponegdje je stanje mora 5, dakle jače valovito i zato katamarani i trajekti prometuju otežano. Došlo je do razlike u tlaku ciklone južnije od naših krajeva, a sa sjevera stiže jača anticiklona. Zbog bure će i sutra crveni Meteoalarm ostati na snazi.