VIDEO Ukrajinci izveli napad dosad nezabilježen u povijesti

Ukrajinska Glavna obavještajna uprava (GUR) izvijestila je da je pomorski bespilotni dron Magura V5, opremljen raketnim oružjem, uspješno pogodio zračni cilj prvi put u vojnoj povijesti. U priopćenju GUR navodi da je 31. prosinca dron raketom pogodio ruski helikopter Mi-8 tijekom sukoba u Crnom moru u blizini rta Tarkhankut, na zapadu Krima.

Ukrajinska obavještajna služba tvrdi da je dron u napadu rabio rakete R-73 SeaDragon. GUR dodaje da je još jedan ruski helikopter "pogođen vatrom" tijekom bitke, ali se uspio vratiti u svoju bazu. Agencija je objavila i videosnimku za koju kaže da prikazuje trenutak kada je helikopter Mi-8 pogođen.

Ukrainian Magura V5 drones reached another sensational milestone.



For the first time an USV shot down an aerial vehicle. In this footage Russian choppers tried to intercept the UAV, but with R-73 „Sea Dragons“ missiles one chopper was shot down and another one damaged.



