'On je introvert – čovjek od djela, a ne od riječi': Kako je Vladimir Putin došao na vlast u Rusiji

Kada je Vladimir Putin preuzeo dužnost vršitelja dužnosti predsjednika Rusije posljednjeg dana 20. stoljeća, bivši špijun bio je enigma za mnoge. BBC je napravio povijesni pregled u kojemu su promatrali kako je ruski vođa preživio teško djetinjstvo i uspio doći do vlasti u Kremlju.

Ruski predsjednik Boris Jeljcin šokirao je javnost 31. prosinca 1999. objavom svoje ostavke, rekavši gledateljima na televiziji: "Rusija mora ući u novo tisućljeće s novim političarima, novim licima, novim inteligentnim, snažnim i energičnim ljudima." U atmosferi raširene korupcije te ogromnih političkih i društvenih problema, Jeljcinovo predsjedništvo postajalo je sve nepopularnije i nepredvidivije. Iako je igrao ključnu ulogu u rušenju Sovjetskog Saveza 1991., njegovo je vrijeme na vlasti za Rusiju bilo traumatično razdoblje tranzicije iz komunističkog planskog gospodarstva u slobodno tržište.

Točno u ponoć, Jeljcinov nasljednik Vladimir Putin – novo lice za novo tisućljeće – održao je svoj prvi televizijski govor kao vršitelj dužnosti predsjednika. "Neće biti vakuuma vlasti", obećao je. Upozorio je i na moguće prijetnje: "Svaki pokušaj da se prekorače granice zakona i ruskog ustava bit će odlučno slomljen." Mršav, snažan i trijezan, Putin je bio popularan u zemlji naviknutoj na Jeljcinovo nepredvidivo ponašanje, koji je zbog svoje sklonosti alkoholu i lošeg zdravlja katkad postajao vijest samo zato što bi se pojavio na poslu.

Kada je Putin postao premijer u kolovozu 1999., bio je bivši pripadnik KGB-a izvučen iz relativne anonimnosti. Krajem godine, preuzevši dužnost vršitelja dužnosti predsjednika, stekao je popularnost zbog svog čvrstog stava prema ratu u separatističkoj republici Čečeniji. Na izborima u ožujku 2000. potvrđen je kao predsjednik osvojivši gotovo 53% glasova u prvom krugu. Ankete su pokazale da većina Rusa najviše želi ekonomsku stabilnost. Putinova osnovna poruka biračima bila je da će ponovno učiniti Rusiju snažnom.

Novi vođa najveće zemlje na svijetu došao je na vrh ostavljajući malo tragova iza sebe. Bilo je jasno da je 47-godišnjak čovjek koji voli izgledati i zvučati strogo – nositelj crnog pojasa u judu, poznat po izjavama poput one da su prekršitelji zakona "štakori koje treba zgnječiti". No, kakav je on zapravo bio?

Putin je odrastao u Sankt Peterburgu, tada poznatom kao Lenjingrad. Grad koji je osnovao car Petar Veliki bio je pun zapadnih utjecaja, ali i odjeka grandiozne ruske imperijalne prošlosti. BBC je 2001. razgovarao s Putinovim bivšim trenerom u judu, koji ga je opisao kao izuzetnog učenika s potencijalom za olimpijski tim. Anatolij Rakhlin objasnio je da je Putin uvijek bio odlučan pobijediti, bilo fizičkom snagom ili nadmudrivanjem protivnika: "Imao je jednako dobar udarac s obje strane, lijeve i desne. Protivnici, očekujući bacanje s desne strane, nisu mogli predvidjeti ono s lijeve."

Putin je rođen 1952., sedam godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, nakon opsade Lenjingrada koja je odnijela život njegovu starijem bratu i koju su njegovi roditelji jedva preživjeli. Odrastao je u prenapučenom komunalnom stanu s dijeljenom kuhinjom i kupaonicom, prepunom štakora i žohara. U svojoj autobiografiji opisao je kako je kao dječak lovio štakore na stubištu: "Jednom sam ugledao ogromnog štakora i krenuo ga goniti niz hodnik dok ga nisam otjerao u kut. Odjednom se okrenuo, jurnuo na mene i skočio niz stubište."

Putinova prijateljica iz djetinjstva, psihologinja Marija Osorina, rekla je za BBC 2003. da je njihovo odrastanje bilo borba za preživljavanje. "Bio je malen, mršav i prilično slab jer su ga rodili stariji roditelji, pa mu je bilo jako važno da bude snažan kako ne bi bio pretučen", rekla je. Unatoč izazovima, obitelj je imala snažne vrijednosti dužnosti, domoljublja i lojalnosti.

FOTO Rusiju 25 godina vodi ovaj čovjek: Zovu ga diktatorom i ratnim zločincem, a privatni život krije kao zmija noge

Prijatelji i poznanici prisjećaju se mladog Putina kao pametnog, ali povučenog. "Nikad nije bio u središtu pozornosti", rekao je njegov školski kolega Sergej Kudrov. "Radije bi utjecao na događaje iz sjene." Ova osobina bila je idealna za njegovu dječačku želju da postane agent KGB-a. Njegova inspiracija bio je sovjetski špijunski film iz 1968. Štit i mač, o dvostrukom agentu koji sabotira nacističke operacije.

Putin je dosljedno slijedio svoj san, studirao pravo i pridružio se KGB-u, gdje je proveo više od 16 godina kao obavještajni agent. Kada je pao Berlinski zid, služio je u Istočnoj Njemačkoj, a nakon povratka suočio se s kolapsom starog sovjetskog sustava. Godine 1991. postao je zamjenik novog gradonačelnika Lenjingrada, Anatolija Sobčaka. Njegov uspon bio je tih, ali stalan, sve dok ga 1999. Jeljcin nije imenovao premijerom. Nepoznati čovjek iz sjene odjednom je postao središnja figura ruske politike.

Za njegovu prijateljicu Osorinu, Putin je bio dah svježeg zraka: "Od 1950-ih nismo imali lidera kojeg je bilo ugodno gledati. Putin je prvi vođa nakon revolucije kojeg se nismo morali sramiti." Putin je danas već četvrt stoljeća na vlasti, duže nego bilo koji lider Kremlja nakon Staljina. S obzirom na to da je u petom mandatu, čini se da malo toga stoji na putu da ostane na čelu Rusije sve do 2036. godine, ako to želi.

FOTO Putin ima 14 jasnih meta: Ako doista posegne za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije