VIDEO Potresni prizori iz bjelovarske intenzivne: 'Morao sam to snimiti da upozorim ljude'

Pogledajte kako izgleda COVID odjel u Bjelovarskoj općoj bolnici. Snimatelj i fotograf Štefan Brajković objektivom je zabilježio ono što, liječnici doživaljvaju svakodnevno na, kako se često govori, "prvoj liniji obrane". Autor videa za Večernji list otkriva svoje dojmove sa snimanja, ali i zašto se odlučio za ovaj pothvat.

- Znam da će sad krenuti lavina pljuvanja, pogotovo na portalu, ali moramo sam to napraviti, ne zato što će neki reći da uživam u tuđoj patnji, da sam psihopat, i ne znam što sve ne.... Morao sam to snimiti kako bih pokušao upozoriti ljude o ozbiljnosti situacije koja je i koja nam dolazi. Klonite se nepotrebnih okupljanja i cijepite se – to je jedina zaštita koju trenutno imamo. Nije savršena, ali je jedina, znači i najbolja. - govori Brajković

Još jednom veliko hvala djelatnicima koji brinu o pacijentima na respiratorima i bore se za njihov život. Oni su naši heroji., dodaje.

Najmlađi pacijent na respiratoru ima samo 32 godine

Za Večernji list je objasnio i kako je izgledala priprema snimanja.

- Bio sam tamo nekih pola sata – ustvari nemam pojma koliko – možda i manje – možda i više – nebitno – uglavnom previše. Kako oni izdrže cijelu smjenu samo oni znaju. - pita se autor videa.

Prvo sam potpisao da ulazim na vlastitu odgovornost iako sam bio zaštićen isto kao i svi oni. Nakon snimanja luftao sam se vani dobrih pola sata i doslovno se okupao u alkoholu. Zašto to uopće spominjem? Pa da vidite koliko je ozbiljna situacija i da nije nikakva zajebancija. Vidjet će te u videu podatak da najmlađi bolesnik na respiratoru ima samo 32 godine. Dolaze im godišta od 82. nadalje. Svakodnevno. Uglavnom necijepljeni, dijeli svoja zapažanja autor.

- Nakon što sam došao doma satima nisam imao volje uopće pogledati što sam snimio. Uglavnom bio je to jedan mučan zadatak koji ne bi volio nikad više ponoviti. Hoću li, vidjet ćemo. - zaključuje Brajković.