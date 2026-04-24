izmjene Pravilnika o strancima

Novi uvjeti za smještaj stranaca (osobe iz trećih zemalja)

Foto: Ustupljena fotografija
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
24.04.2026.
u 15:21

Za tjedan dana na snagu stupaju izmjene Pravilnika o strancima. Bez obzira na vrstu radnika ili sektor, svaki smještaj koji osigurava poslodavac mora zadovoljiti sljedeće minimalne uvjete. Što se sve mijenja objašnjavaju zagrebački odvjetnici Dora Ljevar i Danijel Pribanić.

Prostorni minimum: najmanja osigurana kvadratura iznosi 14 m² po osobi - i to ne samo za spavaću sobu, već uključujući prostor za spavanje, pripremu hrane i sanitarne prostorije zajedno. Za svaku sljedeću osobu dodaje se najmanje 6 m².

Oprema i infrastruktura: Smještaj mora imati sanitarni čvor fizički odvojen od prostorija za boravak i spavanje, tekuću vodu, grijanje (osim ljeti), električnu energiju, dovoljno dnevnog svjetla i prozračivanje. Namještaj mora biti funkcionalan - krevet, stol, ormar, hladnjak, štednjak i sudoper - a oprema ne smije biti dotrajala ni oštećena. Prostorije za spavanje muškaraca i žena moraju biti fizički odvojene, osim ako se radi o članovima obitelji.

Najamnina: Ako poslodavac naplaćuje smještaj, najamnina ne smije prelaziti 30% neto plaće radnika. Ključna novina je da je zabranjeno automatsko ustezanje najamnine iz plaće. Poslodavac mora radniku isplatiti punu plaću, a tek potom - odvojenom transakcijom - naplatiti smještaj. Nema prijeboja, nema automatizma. Radniku se mora uručiti pisani ugovor o najmu s jasno navedenim uvjetima i iznosom najamnine. Ako je smještaj besplatan, i to mora biti pisano dokumentirano.

Višestambene zgrade

U jednom stanu u višestambenoj zgradi može boraviti najviše osam stranaca, bez obzira na to koliko je stan velik. Ako je kvadratura veća, limit od osam osoba i dalje vrijedi.

Uz to, ako će u istom stanu boraviti više od četiri punoljetna državljanina trećih zemalja koji nisu u bliskom srodstvu (majka ili otac i dijete, bračni drugovi), poslodavac mora ishoditi pisanu suglasnost suvlasnika zgrade. Bez te suglasnosti smještaj nije zakonit, bez obzira na sve ostale uvjete.

U manjim zgradama s jednom ili dvije stambene jedinice vrijedi drugačiji standard: na svakih 150 m² može boraviti najviše 10 radnika, uz najmanje jedan sanitarni čvor na tih 150 m².

Uvjete smještaja provjeravaju nadležne policijske uprave i policijske postaje, a inspekcijski nadzor može biti pokrenut i na prijavu - uključujući prijave samih radnika koji imaju pravo pokrenuti postupak zaštite svojih prava pred nadležnim tijelima.

Danijel Pribanić
Foto: Ustupljena fotografija

Građevinski radnici: smještaj na gradilištu ili u privremenim objektima

Za radnike na gradilištu postoji specifična mogućnost smještaja u kontejnerima na gradilištu, koje odobrava upravni odjel za graditeljstvo. Svi ostali uvjeti - kvadratura po osobi, sanitarije, odvojenost prostorija - vrijede i za privremene objekte jednako kao i za stanove.

Radnici u turizmu i ugostiteljstvu: smještaj u hotelima, hostelima i organiziranom smještaju

Sezonski radnici u turizmu mogu biti smješteni u ugostiteljsko-turističkim građevinama kojima poslodavac ima pravo korištenja - dakle u hotelima, hostelima i sličnim objektima - ali uz jedan jasan uvjet: smještaj radnika ne smije ugroziti obavljanje osnovne ugostiteljske djelatnosti. Turistički kapaciteti ne smiju biti blokirani smještajem radnika u mjeri koja bi narušila poslovanje.

Za smještaj u kampovima postoji strog kvantitativni limit: maksimalno 3% ležajeva ukupnog smještajnog kapaciteta kampa može biti namijenjeno sezonskim radnicima. Kamp mora biti smješten unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene određene prostornim planom.

Sezonski radnici smješteni u ugostiteljskom objektu moraju biti prijavljeni: poslodavac je obvezan unaprijed obavijestiti jedinicu lokalne samouprave i nadležnu policijsku upravu ili postaju o broju radnika, adresi objekta i trajanju smještaja.

Što napraviti odmah

1. Prebrojite radnike po smještajnoj jedinici. Više od osam stranaca u jednom stanu u višestambenoj zgradi znači kršenje propisa od danas.
2. Izmjerite kvadraturu i podijelite s brojem stanara. Minimum je 14 m² za prvu osobu, plus 6 m² za svaku sljedeću. Ako ne zadovoljava - treba smanjiti broj stanara ili pronaći drugi smještaj.
3. Provjerite suglasnost suvlasnika zgrade. Ako je u stanu više od četiri međusobno nesrodna punoljetna stranca, bez pisane suglasnosti suvlasnika ste izvan zakona.
4. Pregledajte ugovore o najmu. Mora biti navedena kvadratura, iznos najamnine i broj osoba. Ugovor mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili Porezne uprave.
5. Prestanite s automatskim odbijanjem najamnine iz plaće. Od sada plaća mora biti isplaćena u punom iznosu, a najamnina naplaćena odvojeno - gotovinom ili zasebnom transakcijom.
6. Ako imate radnike na gradilištu - provjerite postoji li akt koji odobrava privremene objekte za stanovanje.
7. Ako imate radnike u kampu - provjerite ne prelazite li 3% smještajnog kapaciteta.

Više plaće u ugostiteljstvu

Od 1. svibnja 2026. propisane su nove minimalne plaće u ugostiteljstvu. Za sad se to primjenjuje samo na one poslodavce koji su članovi HUP-a. Izvjesno je da će ministar proširiti djelovanje Kolektivnog ugovora i na ostale u Hrvatskoj u toj branši, ali ne znamo s kojim datumom. U nastavku je tabela s iznosima plaća u bruto iznosu s usporedbom iznosa.

Ne propustite

