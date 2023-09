VIDEO Policija objavila snimku: Trudnica odbijala izaći iz auta i krenula voziti, upucali su je i ubili

Trudnicu (21) je ubio policajac na parkiralištu trgovačkog centra u američkoj državi Ohio prije dva tjedna. Policija je sada objavila snimku događaja.

Do incidenta i naposljetku do ubojstva je došlo nakon što je djelatnik trgovine djevojku optužio za krađu. Policajci su bili na parkiralištu i pomagali čovjeku koji nije mogao otvoriti svoj auto kad im je zaposlenik trgovine rekao da je trudnica jedna od osoba koje su krale alkohol iz trgovine. Policajci su potom otišli do njezinog auta u kojem se nalazila i naredili joj da izađe jer je optužuju da je krala. Ta'Kiye je kazala da nije ništa ukrala i odbila je izaći iz auta, na što su policajci u nju uperili pištolje.

U snimci se vidi kako je krenula autom kako bi se udaljila u suprotnom smjeru od policajca koji joj je rukom držao prednji dio auta koji ga je potom okrznuo, na što ju je on upucao kroz vjetrobransko staklo. Obojica policajaca su suspendirana, a njihov identitet nije javno otkriven, prenosi Reuters.

Obitelj ubijene Ta'Kiye Young zahtijeva kaznu za ubojicu njihove kćeri i njezinog nerođenog djeteta. Razlog ubojstva koje se dogodilo 24. kolovoza je taj što ona nije željela izaći iz automobila. Policajac je jednim hicem ubio 21-godišnju trudnicu koja je bila u sedmom mjesecu trudnoće. Preminula je u bolnici kao i njezina nerođena beba.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO: Policajci ubili trudnicu jer nije željena izaći iz automobila u SAD-u