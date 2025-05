VIDEO Pogledajte što je Zelenski objavio. Hodajući Kijevom upozorio svijet na Putinovu paradu

Ukrajina tvrdi da je Rusija prekršila trodnevni prekid vatre više od 700 puta u prvih 12 sati. Kremlj pak tvrdi da ga je prekršio i Kijev. U međuvremenu, jedan dio stranih čelnika, poput kineskog Xi Jinpinga stigli su u Moskvu uoči Dana pobjede. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je proslavu Dana pobjede 9. svibnja planiranu na Crvenom trgu u Moskvi kao "paradu straha". Njegovi najnoviji komentari uslijedili su nakon njegovog poziva na 30-dnevno primirje koje je dogovoreno sa SAD-om, ali ga je Putin odbio. Ruski predsjednik je jednostrano proglasio trodnevno primirje tijekom proslave Dana pobjede, što će biti ključni propagandni događaj za Kremlj s obzirom na njegovu agresiju u Ukrajini. No, niz ukrajinskih dronova zatvorio je zračne luke u Moskvi i ciljao ruske vojne objekte.

Na snimci objavljenoj u četvrtak, Zelenski se snima dok hoda pločnikom u Kijevu a pored njega se vidi promet na ulici. U isječku je rekao da želi usporediti ono što se događa na Trgu neovisnosti u Kijevu s onim što se događa na Crvenom trgu u Moskvi, gdje se održavaju probe s vojnim vozilima i trupama. Video se prebacuje na nedatiranu snimku s Crvenog trga gdje prolaze trupe i vojna oprema, a on je spomenuo kolone tenkova kao i "marširajuće blokove ubojica" i "režirane mase".

We commemorate the Day of Remembrance and Victory over Nazism in World War II. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/MWLFsNf0Tx