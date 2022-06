VIDEO Patrijarh Kiril srušio se tijekom liturgije: To što sam danas pao ne znači ništa

Poglavar Ruske pravoslavne crkve, blizak Vladimiru Putinu snimljen je na videu kako pada tijekom vjerske službe.Patrijarh Kiril je posvećivao crkvu u gradu Novorosijsku u južnom Krasnodarskom kraju uz Crno more kada se poskliznuo na mramorni pod.

Glasnogovornik crkve rekao je da je patrijarh ozlijedio leđa na rubu propovjedaonice nakon što zaštitari i drugi biskupi nisu uspjeli reagirati na vrijeme kako bi zaustavili njegov pad, izvještavaju novine Moskovsky Komsomolets. Služba se nastavila, piše Newsweek.

Patrijarh se pokušao nasmijati padu koji je smatrao žrtvom skliske površine. "To što sam danas pao ne znači ništa", rekao je vjernicima u snimku koji je podijelio BBC.

Head of the Russian Orthodox Church Patriarch Kirill took a tumble this morning while consecrating a church in the Black Sea city of Novorossiysk pic.twitter.com/KL78NVRpos