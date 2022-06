Trojica ključnih igrača spremni za rušenje Putina: 'Nitko ga neće pitati, hej Vladimire, hoćeš li otići?'

Bivši šef moskovske postaje CIA-e Daniel Hoffman tvrdi da će Putinovi najbliži suradnici nastojati potajno ga svrgnuti ako njegova invazija na Ukrajinu krene na jug. "Ovi momci koji će to učiniti radit će to u tajnosti. Moraju biti jako tajnoviti, inače će njih dočekati smrt. Sve će biti gotovo brzo. Putin će biti mrtav", kaže Hoffman, piše The Sun.

Bivši šef obavještajne službe rekao je da bi Putinova invazija na Ukrajinu mogla dovesti do njegove vlastite propasti, a članovi njegovog unutarnjeg kruga mogli bi biti spremni na pobunu kako bi preuzeli kontrolu nad sukobom.

“Nitko neće pitati: ‘Hej Vladimire, hoćeš li otići?’ Ne. To je čekić u glavu i on je mrtav. Ili je vrijeme za njegov odlazak u sanatorij”, rekao je Hoffman za The Daily Beast.

Putinovo narušeno zdravlje izazvalo je sumnju da bi Rusija uskoro mogla dobiti novog vođu, a Hoffman je rekao da postoje tri ključna igrača na koja treba paziti ako Putin bude smijenjen. Na vrhu popisa za potencijalno preuzimanje kontrole nad Moskvom je Nikolaj Patrušev, šef Putinova Vijeća sigurnosti. Smatra se da je Aleksandar Bortnikov, direktor ruske tajne obavještajne agencije FSB, također jedan od potencijalnih igrača.

Međutim, možda bi najvjerojatnija zamjena bio ministar obrane Sergej Šojgu, Putinov saveznik koji je imao vrlo vidljivu ulogu u ruskom sukobu u Ukrajini.

Iako je bivši obavještajac rekao da je Putin na sigurnom dok Rusija još uvijek može ostvariti dobitke u Ukrajini, ako rat krene nizbrdo, predsjednik bi postao ranjiv. Ukrajinski obavještajci također vjeruju da bi Putin mogao biti svrgnut jer njegov unutarnji krug želi preuzeti zapovjedništvo nad vojnom invazijom, a navodno vjeruju da je Aleksandar Bortnikov izabrani nasljednik.

