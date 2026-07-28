VIDEO Oltar u Međugorju obnovljen nakon požara, vjernici se vratili na misu

Vanjski oltar crkve svetog Jakova u Međugorju ponovno je osposobljen nakon što je u noći na utorak bio zapaljen u vandalskom napadu. U istom su incidentu oskvrnuti Gospini kipovi na Brdu ukazanja i kod Plavog križa, na kojima su crnom bojom ispisane uvredljive poruke. Zbog sumnje da je počinio ta djela uhićen je 31-godišnji državljanin Poljske. Oltar je tijekom dana očišćen, a večernji molitveni program nastavljen je prema uobičajenom rasporedu. Pred okupljenim vjernicima najprije je moljena krunica, nakon čega je na obnovljenom vanjskom oltaru započelo misno slavlje koje je u tijeku.

Obnavljanje oltara u Međugorju Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dok se pred crkvom svetog Jakova ponovno okupio velik broj vjernika, slučaj je dobio i pravosudni nastavak. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzet će postupak protiv Poljaka osumnjičenog za vandalizam. Tereti ga se za kazneno djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, za koje je prema Kaznenom zakonu BiH predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Tužiteljstvo je najavilo da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora. – Mi preuzimamo predmet. Ujutro ga dovode nama i ide prijedlog za pritvor – rečeno je Hini iz Tužiteljstva BiH. Osumnjičeni se trenutačno nalazi u policijskom pritvoru u Ljubuškom, a u srijedu bi trebao biti predan državnom tužitelju, koji će ga ispitati i odlučiti o daljnjim koracima. Poljski državljanin uhićen je u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Cerno kod Ljubuškog, nakon policijske potrage pokrenute zbog više incidenata u Međugorju. Njegov identitet objavljen je na društvenim mrežama i u pojedinim lokalnim medijima, no policija ga službeno nije potvrdila.