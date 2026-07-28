Ono što je izgledalo kao nezamisliv napad na svetinje, postalo je događaj koji je potresao Međugorje i Hercegovinu, ali i vjernike diljem svijeta

Međugorje, mjesto molitve, tišine, ispovijedi, mira i nade za milijune hodočasnika iz cijelog svijeta, danas je osvanulo u nevjerici nakon vandalskog pohoda u kojem su oskvrnuti Gospin kip na Podbrdu i Plavi križ te zapaljen vanjski oltar kod crkve sv. Jakova. Ono što je u prvim jutarnjim satima izgledalo kao nezamisliv napad na svetinje ubrzo je postalo događaj koji je potresao ne samo Međugorje i Hercegovinu nego i vjernike diljem svijeta. Prema službenim informacijama MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, prva dojava Policijskoj postaji Čitluk stigla je oko 4.30, kada je prijavljeno da je na Podbrdu oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja. Oko pola sata poslije, u 5 sati, prijavljen je i požar na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova. Nadzorne kamere zabilježile su muškarca koji u 4.46 prilazi prostoru vanjskog oltara, polijeva ga zapaljivom tekućinom, izaziva vatru i potom bježi s mjesta događaja.

Molitva umjesto ogorčenja



Požar je ubrzo lokaliziran i nije se proširio na objekt crkve, no na nedavno obnovljenom oltaru nastala je materijalna šteta. No za vjernike koji su tijekom jutra dolazili na Podbrdo i u središte Međugorja šteta nije bila samo materijalna. Kip Blažene Djevice Marije bio je išaran crnom bojom i uvredljivim porukama, a prizori koji su uslijedili mnogima su slomili srce. Vjernici su u tišini i suzama promatrali čišćenje kipa, a na kamenjaru ispred prekrivenog Gospina lika mnogi su se spustili na koljena i molili. Gospin kip bio je prekriven bijelim plaštem kako bi se od pogleda javnosti sakrili tragovi sramotnih grafita i poruka, a upravo taj prizor, bijeli plašt preko ranjene svetinje i ljudi u molitvi, postao je najjača slika dana. Iz Župnog ureda Međugorje poručili su kako su s velikom tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u župi te da se odmah pristupilo čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvalili su svima koji svojim radom i s nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti Blažena Djevica Marija, Kraljica Mira. Posebno su pozvali vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako ih Gospa u Međugorju uči više od četrdeset godina: molitvom, postom i praštanjem.

– Molimo za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira – poručili su iz Župnog ureda, dodajući kako ovaj događaj treba biti poticaj da se Gospin poziv shvati još ozbiljnije, da se ne uzvraća zlom na zlo, nego životom svjedoče ljubav, praštanje i nada. Svetište je, naglasili su, ostalo otvoreno svim hodočasnicima, molitveni program odvija se redovito, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovno bili mjesto molitve i susreta s Gospodinom po zagovoru Kraljice Mira. Snažnu poruku uputio je i mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, koji je izrazio duboku žalost zbog oskvrnuća svetih mjesta u Međugorju. Poručio je kako takvi čini ne pogađaju samo kamen, kip ili oltar nego ranjavaju srca mnogih vjernika koji na tim mjestima traže Boga, mir, obraćenje i utjehu. Istaknuo je kako ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve te pozvao vjernike da ne odgovaraju ogorčenošću ni osudama, nego molitvom, praštanjem i još snažnijim svjedočenjem dobra. Upravo je takav odgovor danas i viđen u Međugorju. Nije bilo povika, nije bilo histerije, nije bilo želje za osvetom.

Mladić koji je reagirao



Bilo je suza, tišine, krunica u rukama i pogleda prema mjestu koje je za mnoge hodočasnike postalo sinonim obraćenja, mira i povratka Bogu. Stravičan čin osudile su brojne institucije i pojedinci, i s lijevog i s desnog spektra uz poruku da je napad na bilo čiju vjeru zao čin. Nakon što su se snimke i fotografije osumnjičene osobe proširile javnošću, u potragu su se, uz policiju, uključili i građani. Objavljeni su apeli da se sve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku osobe povezane s vandalizmom dostave policiji, a potraga se tijekom dana proširila i prema području Ljubuškoga. U poslijepodnevnim satima stigla je i službena potvrda MUP-a HNŽ-a da je Krakowiak Bartolomey Wlodzimierza, kojeg se dovodi u vezu sa skrnavljenjem Gospina kipa i paljenjem vanjskog oltara, uhićen. Iz policije su zahvalili građanima i medijima na suradnji i dostavljenim informacijama koje su pridonijele pronalasku osobe povezane s navedenim događajima.

Posebno je odjeknula i priča o mladiću Ivanu, 27-godišnjaku koji je, prema objavljenim informacijama, u polju na području Ljubuškoga savladao osobu za kojom se tragalo i tako pomogao da se potraga okonča. Ono što je već sada jasno jest da je Međugorje doživjelo jedan od najtežih napada na svoje svetinje u novije vrijeme, u trenutku kada se mjesto priprema za dolazak velikog broja hodočasnika uoči Mladifesta. Ipak, današnji dan pokazao je da je odgovor Međugorja ostao isti kao i poruka po kojoj je to mjesto prepoznatljivo: mir, molitva, obraćenje i praštanje. Tragovi crne boje mogu se ukloniti, oltar obnoviti, kip očistiti, ali rana koja je nanesena vjernicima ostat će kao opomena. Još više ostat će kao svjedočanstvo da se vjera ne brani vikom, nego dostojanstvom; da se na mržnju ne mora odgovoriti mržnjom i da se upravo u trenucima oskvrnuća najbolje vidi snaga mjesta koje desetljećima živi od molitve.