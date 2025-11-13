Naši Portali
RUSI POKUŠALI SPRIJEČITI

VIDEO Odjeknula eksplozija: Ukrajinske snage upotrijebile projektil nevjerojatne jačine

VL
Autor
Večernji.hr
13.11.2025.
u 16:01

Flamingo su predstavili prije nekoliko mjeseci, ima domet od 3000 kilometara, može nositi bojnu glavu težu od 1100 kilograma, a leti visokom subsoničnom brzinom.

U četvrtak ujutro odjeknulo je više eksplozija u ruskom gradu Orelu. Glavni stožer ukrajinskih snaga potvrdio je da su rabili novi krstareći projektil Flamingo, a ovo mu je bila prva uporaba, piše Kyv post. Flamingo su predstavili prije nekoliko mjeseci, ima domet od 3000 kilometara, može nositi bojevu glavu težu od 1100 kilograma, a leti visokom subsoničnom brzinom.

Iako nema službene potvrde, navodno svaki mjesec proizvedu 50 primjeraka, a cilj im je da ta brojka naraste na 200 komada mjesečno. Ovo je ukrajinska raketa s najboljim performansama i, čini se, jače oružje od Tomahawka. Snimka na X-u pokazuje jačinu eksplozije, a Rusi su pokušali presresti projektile, što im nije uspjelo. Krhotine koje su gorjele padale su kod zgrada i parkiranih automobila.

Ključne riječi
flamingo raketa Rusija Ukrajina

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Moloh
Moloh
16:48 13.11.2025.

Odlično, samo jače.

Avatar spin
spin
16:58 13.11.2025.

Baci bombu, goni bandu! Preko Urala!

BL
blaz18
16:45 13.11.2025.

Srbocetnici nisu bili svjesni da ih 95 snimaju hr dronovi pa znamo kako su dobili,a ovo sto rade hrabri ukrainci je cudesno,kremaljci davno nisu u kremlju,nece is spasit ni krtnjaci

