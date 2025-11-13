VIDEO Odjeknula eksplozija: Ukrajinske snage upotrijebile projektil nevjerojatne jačine

U četvrtak ujutro odjeknulo je više eksplozija u ruskom gradu Orelu. Glavni stožer ukrajinskih snaga potvrdio je da su rabili novi krstareći projektil Flamingo, a ovo mu je bila prva uporaba, piše Kyv post. Flamingo su predstavili prije nekoliko mjeseci, ima domet od 3000 kilometara, može nositi bojevu glavu težu od 1100 kilograma, a leti visokom subsoničnom brzinom.

Tonight’s attack on Oryol was carried out by means of the Pink Flamingo. pic.twitter.com/U1xpupQJG1 — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) November 13, 2025

Iako nema službene potvrde, navodno svaki mjesec proizvedu 50 primjeraka, a cilj im je da ta brojka naraste na 200 komada mjesečno. Ovo je ukrajinska raketa s najboljim performansama i, čini se, jače oružje od Tomahawka. Snimka na X-u pokazuje jačinu eksplozije, a Rusi su pokušali presresti projektile, što im nije uspjelo. Krhotine koje su gorjele padale su kod zgrada i parkiranih automobila.