VIDEO Objavljene dramatične snimke strašnog potopa: Bujice nosile aute, ima poginulih i nestalih

Južnu Francusku pogodila je katastrofalna vremenska nepogoda – silovite kiše izazvale su razorne poplave koje su odnijele najmanje tri života, dok se dvije osobe još uvijek vode kao nestale. Na društvenim mrežama šire se dramatične snimke koje prikazuju kako bujice gutaju automobile, potapaju gradske ulice i ruše infrastrukturu.

Prema izvješću francuske nacionalne meteorološke službe Météo-France, pogođena je cijela regija, a posebno teško stradali su grad Le Lavandou i općina Bormes-les-Mimosas. Jedan stariji bračni par stradao je u svom automobilu koji je voda odnijela, a treća osoba pronađena je mrtva u vozilu u općini Vidauban, potvrdila je žandarmerija. Potraga za još dvoje nestalih i dalje traje, dok spasilačke službe neumorno rade na terenu.

Heavy floods hit Le Lavandou in southeastern France's Var department due to intense rainfall!



The region's saturated ground could lead to more severe flooding with further rain. 🇫🇷 #Floods #France #LeLavandou pic.twitter.com/0yq7Nz0YWN