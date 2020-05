VIDEO Obijesni Zadranin Golfom prešao preko pješačkog mosta: 'Ajde vozi, nemoj zaje***at'

Vozač iz Zadra (29) se provezao Volkswagen Golfom zadarske registracije preko gradskog mosta u nedjelju nešto iza 20 sati. Zadarski gradski most je isključivo pješački most preko kojeg je vožnja strogo zabranjena. Policajci su ga našli i prijavili. Tada se i pojavila snimka opasne i nepromišljene vožnje. No sada je na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode" objavljena nova, a koju je snimio suvozač mladog vozača.

U jednom trenutku se čuje kako suvozač vozaču savjetuje vožnju preko mosta budući da je na cesti bila gužva.

"Ajde, ajde, ja ću vozit", kazao je suvozač no vozač je takvu obijesnu ideju prvo nevoljko odbio uz riječi "nemoj me zaj**avat".

Uskoro su ipak prešli preko mosta i sve uz smijeh i snimili.

O svemu se očitovala i policija.

- U nedjelju u 20,11 sati u Zadru, 29-godišnji vozač je upravljajući Volkswagen Golfom suprotno postavljenim prometnim znakovima, vozilom prešao preko gradskog mosta, krećući se s južne na sjevernu stranu, te se potom udaljio.Vozač je sankcioniran zbog prekršaja iz članka 12. stavka četiri, odnosno vožnje suprotno prometnom znaku i članka 59. stavka jedan, prolazak kroz crveno svjetlo. Vozilo je uz to, zbog sumnje u tehničku neispravnost privremeno isključeno iz prometa te će biti upućeno na izvanredni tehnički pregled - kažu zadarski policajci