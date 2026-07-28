Trump u jednom danu ugostio Zelenskog i Netanyahua: Razgovori trajali gotovo tri sata

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u Bijeloj kući odvojeno razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, a Bijela kuća ocijenila je da su oba sastanka bila "pozitivna i produktivna". Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt objavila je na društvenoj mreži X da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju. Na sastancima u Ovalnom uredu sudjelovali su i američki državni tajnik Marco Rubio te ministar obrane Pete Hegseth. Zelenski i Trump razgovarali su o tome kako ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu od ruskih raketnih napada, tijekom sastanka u Bijeloj kući u utorak, prema ukrajinskim izvorima. "Predsjednik i ja razgovarali smo o licencama za proizvodnju presretača Patriot, kao i o nekoliko drugih ideja koje bi mogle biti od pomoći", napisao je Zelenski na X-u nakon sastanka, referirajući se na obećanu licencu pod kojom bi se te protuzračne rakete Patriot od ključne važnosti proizvodile u Ukrajini. Rekao je da su razgovarali i o oživljavanju diplomatskih napora za okončanje rata. Sjedinjene Države djeluju kao posrednik u ratu koji je Rusija pokrenula u veljači 2022. No napori da se borbe okončaju nedavno su pali u drugi plan, dijelom zbog sukoba Washingtona s Iranom.

"Zahvalan sam Sjedinjenim Državama na njihovoj čvrstoj podršci", zahvalio je Zelenski SAD-u u objavi na društvenim mrežama. Razgovor između Trumpa i Zelenskog održan je iza zatvorenih vrata, a prema američkim medijima trajao je nešto više od jedan sat. Trump i Zelenski nekoliko su se puta sastali posljednjih tjedana: na samitu NATO-a u Ankari početkom srpnja i na samitu G7 u francuskom u Évianu sredinom mjeseca. Na oba sastanka na vrhu SAD je potvrdio da i drži iste stavove o ratu u Ukrajini. U Ankari je Trump naglasio da ima dobar odnos sa svojim ukrajinskim kolegom. Nakon sastanka sa Zelenskim, Trump je u Bijeloj kući primio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Trumpov razgovor s Netanyahuom trajao je nešto manje od sat i pol, a očekivalo se da će glavna tema biti Iran, s obzirom na razlike u stajalištima dvojice čelnika o daljnjem tijeku rata, priopćila je Bijela kuća. Trump je uoči sastanka rekao da ga Netanyahu nastoji uvjeriti da Sjedinjene Američke Države nastave podupirati izraelsku vojnu kampanju protiv Irana. Izraelski mediji navode da je Netanyahu američkom predsjedniku namjeravao predočiti obavještajne podatke o navodnim iranskim pokušajima obnove vojnih sposobnosti. Posljednjih mjeseci odnosi Trumpa i Netanyahua, nekoć bliskih saveznika, smatraju se narušenima zbog neslaganja oko rata s Iranom. Dok se Izrael zalaže za nastavak vojne kampanje, Trump posljednjih mjeseci zagovara diplomatsko rješenje. Izraelski mediji također navode da Netanyahu i dalje ustraje u cilju svrgavanja iranskog vodstva. Sva trojica čelnika su kasnije prisustvovala komemoraciji za pokojnog američkog senatora, republikanca Lindseyja Grahama, koji se u američkom Kongresu smatrao ključnim pristašom i Ukrajine i Izraela.