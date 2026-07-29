Sve jači europski saveznik Donalda Trumpa traži rušenje vlasti: 'Bruxelles želi uništiti Europu'

Rumunjska bi uskoro mogla ponovno izaći na birališta, a u središtu političke krize našao se čelnik krajnje desne stranke Savez za ujedinjenje Rumunja (AUR) George Simion, koji žestoko napada Bruxelles, zagovara prijevremene izbore i tvrdi da Europska unija "uništava Europu". Kako piše Politico, Simion smatra da se Rumunjska mora okrenuti modelu Europe suverenih država te poručuje da građani trebaju odlučiti o budućnosti zemlje. Rumunjska se već mjesecima nalazi u političkom zastoju nakon pada vlade u svibnju, a pregovori o formiranju nove izvršne vlasti zasad nisu donijeli rezultat. U takvim okolnostima Simion, čija stranka prema anketama uvjerljivo vodi, sve glasnije traži raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

U razgovoru za Politico, tijekom boravka u Londonu na konferenciji konzervativnih aktivista CPAC GB, Simion nije štedio kritike na račun europskih institucija. - Ono što žele učiniti u Bruxellesu jest uništiti Europu. Sve mjere donesene u posljednjih 15 do 20 godina uništile su europsko gospodarstvo. Krećemo se u potpuno pogrešnom smjeru - rekao je.

Tridesetdevetogodišnji Simion, koji se politički profilirao kao nacionalist blizak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, kritizirao je europski Zeleni plan, gospodarske i obrambene politike Europske unije te poručio kako Rumunjska ne želi ponovno biti pod dominacijom velikih sila. - Bili smo pod vlašću diktatora kakve smo imali u Rusiji i Sovjetskom Savezu, ali i pod diktatorskim tendencijama iz Njemačke. Želimo biti dio Europe koju čine slobodne i suverene države - izjavio je. Iako se opisuje kao "eurorealist", a ne euroskeptik, njegove izjave posljednjih godina izazivaju zabrinutost u Bruxellesu. Tijekom predsjedničke kampanje prošle godine otvoreno je preuzeo retoriku Donalda Trumpa, a zalagao se i za prekid vojne pomoći Ukrajini.

Politička kriza traje još od svibnja, kada je AUR zajedno sa socijaldemokratima srušio dotadašnju liberalnu vladajuću koaliciju. Pregovori o novoj vladi zapeli su prije ljetne stanke parlamenta pa se rješenje ne očekuje prije jeseni. Simion tvrdi da postoji samo jedan izlaz. - Ako takozvane proeuropske elite nemaju rješenje, jedino ustavno rješenje su prijevremeni izbori. U 35 godina takozvane demokracije Rumunjska nikada nije održala prijevremene parlamentarne izbore - poručio je.

Posebno je kritizirao događaje iz prosinca 2024. godine, kada je rumunjski Ustavni sud poništio predsjedničke izbore zbog sumnji da je velika strana operacija utjecaja pomogla krajnje desnom kandidatu Călinu Georgescuu, koji je neočekivano pobijedio u prvom krugu izbora. Georgescu je u međuvremenu optužen za pokušaj državnog udara i protiv njega se vodi sudski postupak u Bukureštu, no i dalje uživa veliku potporu dijela birača. - Želim vidjeti demokraciju u Rumunjskoj. Demokracija je otkazana još od prosinca 2024. godine. Treba što prije omogućiti ljudima da glasaju. Građanima treba vjerovati jer su oni uvijek u pravu - rekao je Simion.

Na ponovljenim predsjedničkim izborima izgubio je u drugom krugu od sadašnjeg predsjednika Nicușora Dana, gradonačelnika Bukurešta, kojeg danas smatra glavnim krivcem za politički kaos. - On je stvorio ovaj nered. Htio se riješiti premijera Iliea Bolojana, ali njihov plan nije uspio - ustvrdio je.

Predsjednik Dan i centrističke stranke tvrde da AUR predstavlja prijetnju europskom i zapadnom smjeru Rumunjske te upozoravaju da bi Simionova vlada bila previše sklona Moskvi. On takve optužbe odlučno odbacuje. - Europa je u Londonu, Varšavi, Budimpešti i Bukureštu, a ne u Bruxellesu. Želimo ujedinjenu Europu koja donosi prosperitet, dok je NATO jedino jamstvo sigurnosti i očuvanja slobodnog svijeta - rekao je.

Prema agregatu anketa koje prati Politico, Simionov AUR trenutačno uživa potporu oko 36 posto birača, čak 14 postotnih bodova više od Nacionalne liberalne stranke bivšeg premijera Iliea Bolojana. Upravo zbog takvih brojki predsjednik Dan i ostale proeuropske stranke nastoje izbjeći prijevremene izbore i pronaći novu parlamentarnu većinu. No predsjednik je pod sve većim pritiskom nakon što su propala dva pokušaja imenovanja novog premijera. Simion je već pokrenuo inicijativu za opoziv predsjednika te poručuje kako je uvjeren da će njegova stranka, ako do prijevremenih izbora ipak dođe, ostvariti pobjedu. - Ovu smo stranku osnovali prije šest godina. Svi misle da nas podupire Zapad, Istok, Izrael ili Rusija, ali iza nas stoji samo Bog i vrlo nesposobna politička elita - zaključio je.