Nakon Francuske i Španjolske, veliki požar buknuo i u Grčkoj: Evakuirano devet naselja

Veliki šumski požar koji je u utorak poslijepodne izbio na grčkom otoku Paru ostao je izvan kontrole tijekom noći, a u zoru u srijedu raspoređene su dodatne kopnene i zračne snage kako bi pomogle ugasiti požar, objavila je grčka novinska agencija ANA. Vlasti su i dalje zabrinute da bi sve snažniji vjetrovi mogli ometati napore u gašenju požara i potaknuti širenje. Do sada je evakuirano ukupno devet naselja nakon četiri uzastopna upozorenja izdana putem sustava 112.

Rano u srijedu, stanovnici Trypitija, Glyfe, Pyrgakija i Aspro Choria dobili su upute da se evakuiraju prema Dryosu, a ranijim upozorenjem naložena je evakuacija Agkairije prema plaži Alyki. U utorak poslijepodne već su bili evakuirani Agios Charalambos, Kampi, Bougados, Aneratza i Kamari.

S požarima se bore 66 vatrogasaca uz podršku četiri specijalizirane jedinice za gašenje šumskih požara iz Atike i 16 vatrogasnih vozila, navela je vatrogasna služba. U zoru su dva kanadera i pet helikoptera nastavili s misijama gašenja požara iz zraka. Volonteri i timovi otoka Para pomažu u operacijama gašenja požara s cisternama za vodu i teškom mehanizacijom, dok zamjenik šefa vatrogasne službe nadzire sveukupni odgovor.

Kopnene snage se dodatno pojačavaju, a iz luke Rafine trajektom bi trebalo stići još 20 vatrogasaca i osam vatrogasnih vozila. Grčka karta prognoze rizika od požara za srijedu klasificirala je otok Par na visoku razinu tri, što je natjeralo vlasti da ostanu u stanju pojačane pripravnosti dok se šumski požar ne stavi pod kontrolu.