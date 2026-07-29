Njemački mediji upozoravaju: Ako ljetujete u Hrvatskoj, budite na oprezu!

Njemački mediji ovih dana pozivaju turiste koji odmor provode na hrvatskoj obali da dodatno pripaze na osobne stvari zbog mogućih krađa na plažama i drugim frekventnim mjestima. O toj temi piše i portal Merkur, koji nerijetko kritički izvještava o Hrvatskoj, navodeći da kradljivci, posebno na području Kvarnera, vrebaju trenutak u kojem kupači ostavljaju torbe i vrijedne predmete na plaži te odlaze u more. Premda policijska statistika pokazuje pad broja prijavljenih slučajeva u odnosu na prošlu godinu, građanima i turistima upućen je poziv da ne zanemaruju osnovne mjere samozaštite.

Najčešće nestaju mobilni telefoni, novčanici, gotovina, nakit, fotografska oprema i prijenosna računala. Počinitelji pritom ne djeluju isključivo na plažama, nego i u svlačionicama, prostorima za tuširanje te kafićima i restoranima uz more. Podaci za početak turističke sezone pokazuju da je broj evidentiranih krađa ipak manji nego lani. Tijekom lipnja na Krku te na području Crikvenice i Malog Lošinja prijavljena su četiri takva događaja, što je za petinu manje nego u istome mjesecu prošle godine, piše Fenix Magazin.

U prva dva tjedna srpnja policija je na Krku, u Rijeci i Opatiji zabilježila još pet krađa. Riječ je o smanjenju od gotovo 29 posto u usporedbi s jednakim razdobljem prethodne godine. Policijska uprava primorsko-goranska upozorava da mobitele, novčanike, dokumente i druge vrijednosti ne bi trebalo ostavljati na ručnicima, u otvorenim torbama ili na drugim lako dostupnim mjestima. Građanima se preporučuje da na plažu nose samo nužan iznos novca, dok bi nakit, skuplju elektroniku i ostale dragocjenosti trebali ostaviti u smještaju ili na drugome sigurnom mjestu.

Prilikom odlaska u more ili obližnji ugostiteljski objekt poželjno je zamoliti osobu od povjerenja da pričuva stvari. Policija ujedno savjetuje da se na javnim mjestima ne pokazuje veća količina gotovine niti nepotrebno izlažu skupi uređaji koji bi mogli privući pozornost potencijalnih počinitelja. Poseban oprez potreban je i na parkiralištima. Automobil treba zaključati, a sva vrata i prozore provjeriti prije udaljavanja od vozila. Torbe, prijenosna računala, mobitele i druge predmete ne bi trebalo ostavljati na sjedalima ili drugim vidljivim mjestima, čak ni kada se vozilo napušta nakratko.

Vlasnicima bicikala savjetuje se korištenje kvalitetnih zaštitnih brava te vezivanje bicikla za nepomičan i čvrst objekt. U slučaju krađe događaj treba bez odgode prijaviti policiji pozivom na broj 192 ili dolaskom u najbližu policijsku postaju. Pronađene isprave i vrijedni predmeti čuvaju se u nadležnoj policijskoj postaji. Kada je riječ o stranim državljanima, o pronalasku se prema potrebi obavještavaju i njihova diplomatska ili konzularna predstavništva. Policija pritom dio pronađenih dokumenata i ukradenih predmeta uspijeva naknadno vratiti njihovim vlasnicima.

Premda njemački mediji, uključujući Merkur, upozoravaju na opasnost od krađa, Hrvatska se i dalje ubraja među sigurnije europske turističke zemlje. Policija naglašava da se velik broj takvih kaznenih djela može spriječiti jednostavnim mjerama opreza, osobito na prepunim plažama i drugim mjestima na kojima se okuplja velik broj posjetitelja.