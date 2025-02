VIDEO Kaos tijekom suđenja mladiću za ubojstvo bivše djevojke, napali ga njezin ujak i očuh: 'Vrijedilo je'

Nesvakidašnja scena odigrala se tijekom suđenja u američkom gradu Albuquerqueu, u saveznoj državi Novi Meksiko, gdje se sudilo 21-godišnjaku za ubojstvo svoje bivše djevojke. Dok se odlučivalo o sudbini 21-godišnjeg Alexandra Ortiza, ujak i očuh ubijene djevojke Alianne Farfan preskočili su ogradu u sudnici i fizički napali 21-godišnjaka, piše NBC News.

Prošlog petka u jutarnjim satima trebao se izjasniti o svojoj krivici kada su ga ujak i očuh napali, unatoč policajcima koji su okružili okrivljenog Ortiza. Iako je 21-godišnjak pokušao pobjeći, dvojac ga je ipak sustigao te je krenuo fizički obračun. Nekoliko minuta trajala je ta tučnjava u kojoj su očuh i ujak udarali mladića nogama i rukama, dok jedan od policajaca to nije uspio zaustaviti i uhititi muškarce.

