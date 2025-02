Alkoholiziran s parkirališta DVD-a odvezao vatrogasno vozilo slovenskih vatrogasaca pa skrivio nesreću

Da ljudima, pogotovo ako su alkoholizirani svašta padne na pamet, svjedoči događaj o kojem je izvijestila zagrebačka policija, a koji spada u rubriku "Vjerovali ili ne". Naime, zagrebačka policija imala je pune ruke posla s 32-godišnjakom koji je na koncu svoje "avanture" prijavljen zbog neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari. A ta tuđa pokretna stvar bila je - vatrogasno vozilo!?

Sve je počelo 2. veljače oko 1.30 kada je 32-godišnjak došao do parkirališta DVD-a u Vrbovcu gdje se održavalo godišnje okupljanje vatrogasaca. Vidio je, kako se sumnja, da je vatrogasno vozilo, Renault Trafic slovenskih oznaka u vlasništvu slovenskog DVD-a, čiji su predstavnici bili gosti na okupljanju, upaljeno. Vozilo je bilo upaljeno zbog odleđivanja stakla jer su se vatrogasci spremali za povratak u Sloveniju. No 32-godišnjak je imao druge planove, pa je vatrogasno vozilo - odvezao s parkirališta!? Vozio je do Gaja 137 u Vrbovcu gdje je izgubio nadzor nad vozilom i skrivio nesreću. U policiji kažu da je bio alkoholiziran, no nisu naveli koliko je promila u krvi imao, a nisu naveli ni je li netko bio ozlijeđen te kolika je šteta. No kazali su da je 32-godišnjak uhićen i kazneno prijavljen, pa će njegova "avantura" završiti na sudu.

