VIDEO Jezivi zvukovi nedaleko Zagreba uznemirili građane: 'Nadnaravno, kao da nešto prolazi iznad nas'

Društvenim mrežama širi se neobična snimka, odnosno zvuk koji je snimila stanovnica Zaprešića. Naime, u noći sa subote na nedjelju neobičan zvuk, koji još nije identificiran, uznemirio je građane. Nagađanja je mnogo, ali još se ne zna što je to u 3.30 ujutro završilo na snimci. - Bila sam na prozoru i čula zvukove slične driftanju. Kilometar od mene je parking groblja na kojem se skuplja ekipa i drifta, pa se isprva nisam obazirala. Međutim, nakon par minuta zvuk se počeo mijenjati, približavati pa udaljavati, spuštati... Kao da nešto ogromno prolazi iznad nas. Čuo se samo taj zvuk koji je zvučao kao nešto nadnaravno i dolazio je s neba - rekla je čitateljica za Dnevnik.hr te dodala da se zvuk čuo i u Mariji Gorici, koja je od Zaprešića udaljena 11 kilometara.

Ona nije jedina, još stanovnika toga kraja uznemirio je isti zvuk pa su krenula nagađanja o tome što je to. Neki su pomislili da je riječ o zvuku vjetra koji prolazi kroz rešetke trgovačkog centra West Gate, ali te večeri nije puhao vjetar. Među nagađanjima se pojavila i informacija da je riječ o čagljevima, no stručnjak za zvukove je to isključio. Spekulira se i da je možda netko negdje puštao preko razglasa neke SF zvukove. Policija je pak rekla da te večeri nije imala prijava zbog neobičnog zvuka. Snimku možete poslušati OVDJE pa procijenite sami o čemu se radi.