VIDEO JD Vance sa suprugom sjeo u ložu pa doživio šok, publika im počela zviždati, pogledajte njegovu ironičnu reakciju

Američki potpredsjednik JD Vance doživio je neugodno i nesvakidašnje iskustvo prilikom dolaska na koncert Nacionalnog simfonijskog orkestra u Washingtonu. Naime, on i njegova supruga Usha dočekani su glasnim zvižducima i negodovanjem publike.

Bio je ovo svojevrsni politički protest koji se rijetko viđa na ovakvim događajima. Neki u mu dovikivali: "Uništili ste ovo mjesto!", a JD Vance nije se dao isprovocirati. Samo je ironično odgovorio publici osmijehom pa im mahnuo.

Inače, početak samog koncerta bi je odgođen za 25 minuta zbog sigurnosnih provjera Tajne službe zbog dolaska potpredsjednika.

A ono što je najbitnije, razlog zvižducima bila je administracija jer Trumpovci su preuzeli kontrolu nad Kennedy Centerom kada je nedavno američki predsjednik otpustio predsjednika upravnog odbora i 13 članova imenovavši sebe novim predsjednikom i postavivši bliskog saveznika Richarda Grenella za privremenog voditelja. U odboru je i supruga JD Vancea Usha Vance, koja je prije obnašala funkciju u upravi Simfonijskog orkestra Cincinnatija.

WATCH: JD Vance was met with massive boos at a concert at the Kennedy Center tonightpic.twitter.com/M5DuWzcche