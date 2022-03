VIDEO Japan zatresao potres jačine 7,3 po Richteru: 'Previše je snažan da bi ljudi mogli uopće stajati'

Snažan potres pogodio je sjeveroistočnu obalu Japana, tresle su se zgrade, objavljeno je upozorenje na cunami, a stotine tisuća ljudi u Tokiju ostali su bez struje. Potres magnitude 7,3, osjetio se u velikim dijelovima Japana, previše je snažan da bi ljudi mogli uopće stajati, objavila je javna televizija NHK.

Hipocentar potresa bio je na dubini od 60 kilometara, 57 kilomatara od obale, objavila je japanska seizmološka služba. Istu regiju je 2011. godine pogodio razorni potres jakosti 9 praćen cunamijem što je izazvalo nuklearnu katastrofu u Fukušimi.

Nije trebalo dugo da se snimke potresa i posljednice istih prošire na društvenim mrežama.

BREAKING: A powerful 7.3 magnitude #earthquake off the coast of Fukushima in northern Japan has triggered a tsunami advisory. The Japan Meteorological Agency says the quake struck 36 miles below the sea. pic.twitter.com/4xM9ooIecm