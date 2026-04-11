OD 1 DO 10

VIDEO Hajdaš Dončić na TikToku ocijenio poznate političare: Jedan je dobio čistu nulu, a evo kako je prošao Milanović

VL
Autor
Večernji.hr
11.04.2026.
u 09:28

Predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen dao je, pak, dvojku jer je, kako kaže, osoba bez karizme i znanja.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u petak je objavio video na TikToku u kojem je ocijenio svjetske i hrvatske političare. Hajdaš Dončić najprije je ocijenio američkog predsjednika Donalda Trumpa kojem je dao jedinicu. "To je jedan starac koji umjesto da se bavi unucima, bavi se geopolitikom", rekao je te ga prozvao nasilnikom koji je upropastio svijet. 

I demokracija može dobivati ocjene od 1 do 10 ;) Kako vi ocjenjujete ove političare?

Predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen dao je, pak, dvojku jer je, kako kaže, osoba bez karizme i znanja. "Nasilniku i agresoru sličnom Trumpu", odnosno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Hajdaš Dončić dao je istu ocjenu kao američkom predsjedniku. Španjolski premijer Pedro Sanchez od Hajdaša Dončića dobio je ocjenu 8/10 uz objašnjenje da se suprotstavio Trumpu te da "misli svojom glavom kao i većina socijaldemokrata". 

Ocjenio je i predsjenika Zorana Milanovića koji je zaslužio 7/10, iako je Hajdaš Dončić naglasio da tu ne može biti posve objektivan. Najveću ocjenu zaradio je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani. Njemu je predsjednik SDP-a dao 9/10 zbog, kako kaže, njegove brige za cijene stanova i općenito načina vođenja politike.

Posljednji na listi je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. "Nemamo njega što komentirati. Ocjena ispod jedan", zaključio je Hajdaš Dončić.

FOTO Europskog čelnika prikazali i kao superheroja: Njegova objava 'zapalila' mreže
1/16
VR
Vrlec
09:41 11.04.2026.

Ovaj je mjerodavan jedino za sakupljanje sekundarnih sirovina, a možda i za gatanje

V0
Vlaskoulicanec3.0
09:48 11.04.2026.

Ha, ha,ha, e baš ste našli mjerodavnog za ocjene političara. Pa evo i moje ocjene za Pajdaš - Bombončeka: minus 1746...

DA
dadalina
09:51 11.04.2026.

Kada je čovijek umišljeni narcis .

