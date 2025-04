VIDEO Glavni grad zatrpao snijeg usred travnja: Zatvorili i škole

Snijeg je zabijelio glavni grad Turske, Ankaru. Nadalje, Bilecik, Bolu i Bursa također su pogođene snježnim padalinama u ranim jutarnjim satima u petak. Snijeg je u Ankari počeo padati rano ujutro, prekrivši ulice i parkirane automobile bijelim pokrivačem. Snijeg je padao diljem grada, što je utjecalo na svakodnevni život. Ekipe su izaške na teren i spremne su za intervencije.

🔴#LATEST — Education suspended for Friday (April 11) across Turkish capital Ankara due to expected snowfall and storms, announces Governor Vasip Sahin pic.twitter.com/GdccEL4R0Y — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) April 10, 2025

U glavnom gradu Turske nastava je odgođenazbog očekivanih snježnih padalina i olujnih uvjeta, objavio je u četvrtak guverner Ankare Vasip Sahin. U izjavi objavljenoj na društvenim mrežama , Sahin je rekao da nedavne meteorološke procjene pokazuju da će snježne padaline početi u ranim satima i nastaviti do podneva, s akumulacijom do 15 centimetara u nekim područjima. Očekuju se i vjetrovi od 40 do 60 kilometara na sat.

It snows in Ankara in mid-April pic.twitter.com/W25pICcR5r — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 11, 2025

"Kako bismo spriječili da naša djeca budu pogođena ili da se suoče s poteškoćama zbog mogućih nepovoljnih uvjeta, sve obrazovne ustanove - javne i privatne, na svim razinama - kao i tečajevi obustavit će nastavu na jedan dan u cijeloj pokrajini", rekao je Sahin.