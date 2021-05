VIDEO/FOTO Nakon tri mjeseca kineski rover uspješno sletio na Mars

Besposadna kineska svemirska letjelica uspješno je sletjela na površinu Marsa u subotu, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua, čime je Kina postala druga država nakon SAD-a koja je sletjela na Crveni planet.

Svemirska letjelica Tianwen-1 (Nebesko pitanje) sletjela je na južnom dijelu velike ravnice poznate kao Utopia Planitia, "prvi put ostavivši kineski trag na Marsu", navela je agencija. Pet tona teška svemirska letjelica lansirana je s južnog kineskog otoka Hainan u srpnju prošle godine, a nakon više od šest mjeseci putovanja, Tianwen-1 je u veljači stigao do Crvenog planeta gdje je od tada bio u orbiti.

Rover na solarni pogon Zhurong, koji ima šest znanstvenih instrumenata, uključujući topografsku kameru visoke rezolucije, sada će proučavati površinu tla i atmosferu planeta. Zhurong, nazvan po mitskom kineskom bogu vatre, također će tražiti znakove života, uključujući bilo koju podzemnu vodu i led, koristeći zemaljski radar.

Foto: CNSA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Handout image of Mars taken by China's Tianwen-1 unmanned probe An image of Mars taken by China's Tianwen-1 unmanned probe is seen in this handout image released by China National Space Administration (CNSA) March 4, 2021. CNSA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. CNSA

Kineski predsjednik Xi Jinping uputio je čestitku svima koji su sudjelovali u misiji.

"Bili ste dovoljno hrabri za izazov, težili izvrsnosti i smjestili našu zemlju u napredne redove planetarnih istraživanja. Vaše izvanredno postignuće zauvijek će se urezati u sjećanja na domovinu i ljude", rekao je.

Foto: Rao Aimin/XinHua/PIXSELL (EyesonSci) CHINA-BEIJING-TIANWEN-1 PROBE-MARS-LANDING (CN) (210515) -- BEIJING, May 15, 2021 (Xinhua) -- Technical personnel celebrate after China's probe successfully landed on Mars at the Beijing Aerospace Control Center in Beijing, capital of China, May 15, 2021. The lander carrying China's first Mars rover has touched down on the red planet, the China National Space Administration (CNSA) confirmed on Saturday morning. It is the first time China has landed a probe on a planet other than Earth. (Xinhua/Rao Aimin) Rao Aimin Photo: XINHUA/PIXSELL