VIDEO Dvije snažne eksplozije u centru Abu Dhabija, gradom odjekuju sirene: 'Ovo je napad'

Dvije jake eksplozije potresle su večeras oko 8.45 po srednjoeuropskom vremenu Abu Dhabi, glavni grad Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U gradu je tijekom eksplozije vladala velika prometna gužva. Nakon stravičnih uzvika uznemirenih građana i snažnih detonacija brojne policijske i spasilačke ekipe stigle su u centar grada, a preventivno su zatvoreni i prilazi s autoceste.

Reports of various explosions in #AbuDhabi. Heavy presence of police & emergency response teams outside a tower that may have been hit by a rocket. This comes after a time the Houthi leader Abdul Malik Al-Houthi warned that UAE isn't safe anymore.#Dubai #UAE #Yemen #Houthi pic.twitter.com/LHl5e2KjbO