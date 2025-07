VIDEO Dramatični trenuci u operacijskoj sali, ministar hvali doktore: 'Heroji u bijelim kutama'

Potres magnitude 8,8 koji je u srijedu pogodio poluotok Kamčatku na ruskom Dalekom istoku pokrenuo je sunčanije visine do pet metara i evakuacije na Havajima i diljem Tihog oceana. Potres je oštetio zgrade i ozlijedio nekoliko ljudi u udaljenoj ruskoj regiji. "Današnji potres je bio ozbiljan i najjači u posljednjih deset godina", rekao je guverner Kamčatke na Telegramu. Ruski znanstvenici tvrde da je riječ o najjačem potresu u regiji od 1952. godine.

Rusko ministarstvo na istoj je platformi objavilo da je oštećen vrtić, ali da je većina zgrada izdržala udar. Zasad nema informacija o eventualnim ozbiljnim ozljedama ili poginulima. Američki geološki zavod priopćio je da je potres udario na dubini od 19,3 kilometara, oko 120 kilometara sjeveroistočno od grada Petropavlovsk-Kamčatskija. Zavod izvještava i o snažnim naknadnim potresima magnitude do 6,9.

Doctors in Kamchatka kept calm during the powerful quake — and never stopped the surgery.



