VIDEO Dim iz kanadskih požara stigao do Europe: Jutros prekrio i hrvatsko nebo

Početak ljeta u Kanadi ponovno obilježavaju šumski požari koji se brzo šire, prisiljavajući tisuće stanovnika na evakuaciju. Dim se ne zadržava samo na području požara – nošen vjetrovima, širi se stotinama kilometara i narušava kvalitetu zraka u gradovima diljem istočne Sjeverne Amerike. Znanstvenici već sad upozoravaju da bi 2025. mogla biti jednako ekstremna kao prethodne, rekordne godine. Tehnologija igra ključnu ulogu u praćenju situacije: NASA-in satelit dva puta dnevno šalje slike koje pomažu u detektiranju aktivnih požara, posebice u zabačenim regijama gdje nema lokalnih senzora, piše Dalmacija Danas.

🔴⚠️🔥🇮🇹🇫🇷After crossing the #Atlantic Ocean from the #Canada #wildfires, a new huge smoke plume reached W #Europe with strong effects on visibility in the sky of #France and #Italy that appears heavily affected in the Meteosat-12 animation of the latest 14hrs.#climateemergency pic.twitter.com/RbRUFgokot — antonio vecoli 🛰️🇪🇺#️⃣ (@tonyveco) June 10, 2025

Najnoviji podaci pokazuju uznemirujući trend – broj požara zabilježen do početka lipnja čak je četiri puta veći od prosjeka za to doba godine. Iako još uvijek ne premašuje dramatične brojke iz 2023., ova godina već sada zauzima drugo mjesto po intenzitetu otkad je satelitsko praćenje započelo 2012., navodi Global Forest Watch.

Šumski požari u Kanadi ne prestaju slati posljedice preko granice – ovog puta u obliku gustog dima koji se širi nad istočnim i središnjim dijelovima SAD-a. U srijedu su gradovi poput Kansas Cityja i Minneapolisa osvanuli u sivkastoj izmaglici, dok su službene karte Agencije za zaštitu okoliša pokazale razine zagađenja zraka koje se smatraju opasnima za zdravlje.

🌍 On 9 June, smoke from 🇨🇦 Canadian wildfires was seen drifting over 🇫🇷 France - including Normandy, Brittany & Provence - after crossing the Atlantic.



🛰️ #ImageOfTheDay captured by #Sentinel3, the plume is visible from space. #CopernicusEU & #CAMS monitor air quality. pic.twitter.com/MtrDhKOKWE — Copernicus EU (@CopernicusEU) June 11, 2025

Dim se nije zadržao samo na Srednjem zapadu – štetan zrak dosegnuo je i sjeveroistočne savezne države poput New Yorka, New Jerseya, New Hampshirea i Mainea. I Iowa se našla na popisu područja s izdanim upozorenjima o lošoj kvaliteti zraka. Iako su kanadski šumski požari tisućama kilometara daleko, njihov trag ovih se dana pojavio i na europskom nebu. Prema podacima atmosferske službe Copernicus (CAMS), oblaci dima iz pokrajina Manitoba i Saskatchewan prešli su cijeli Atlantski ocean i stigli do europskog kopna.

Prvi val dima prošao je iznad Mediterana sredinom svibnja, dopirući čak do Grčke, dok je drugi – veći – zahvatio sjeverozapad Europe početkom lipnja. Unatoč toj golemoj udaljenosti, dim se i dalje može uočiti – ne po mirisu ili disanju, nego po neobično obojenim zalascima sunca i zamućenoj svjetlosti. Stručnjaci uvjeravaju da dim, koji se nalazi visoko u atmosferi, ne bi trebao utjecati na zdravlje ljudi ni značajno narušiti kvalitetu zraka na tlu. Ipak, jutros je oblak bio prisutan i iznad naših krajeva, iako se očekuje da će se tijekom sljedećih dana postupno povući.