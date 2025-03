VIDEO Danski ministar odbrusio Amerikancima: 'Ne sviđa mi se ovaj ton. Tako se ne razgovara sa saveznicima'

Danski ministar vanjskih poslova u subotu je odgovorio na kritike američkog vodstva oko upravljanja Grenlandom, kazavši da se tako ne razgovaraju "bliski saveznici" te da SAD može pojačati svoju sigurnost i bez preuzimanja tog teritorija. "Otvoreni smo za kritike, no, da budemo iskreni, ne cijenimo ton kojim su iznesene”, poručio je danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen u videu na engleskom jeziku objavljenom na platformi X. "Tako se ne obraća bliskim saveznicima, a ja i dalje smatram Dansku i SAD bliskim saveznicima", dodao je.

Takav danski odgovor stiže nakon tjedna povišenih tenzija između dviju država zbog najave posjeta američkog vodstva autonomnom danskom teritoriju Grenlandu, putovanju koje se na kraju ograničilo na američku vojnu bazu Pituffik u petak. Američki potpredsjednik J.D. Vance tamo je u svom govoru rekao da Danska nije „napravila dobar posao za stanovnike Grenlanda”, posebno kritizirajući to što Kopenhagen navodno nije dovoljno ulagao u taj ogroman arktički otok kojeg Donald Trump želi u sklopu SAD-a.

"Obrambeni sporazum iz 1951. SAD-u daje brojne mogućnosti snažnije vojne prisutnosti na Grenlandu. Ako je to što želite, razgovarajmo o tome”, rekao je Rasmussen u subotu. Sjedinjene Države su 1945. imale 17 vojnih baza i položaja na Grenlandu, s tisućama vojnika, rekao je Rasmussen. "Možemo učiniti više, puno više unutar trenutačnog okvira”, dodao je danski ministar.

