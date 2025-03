Trump zaprijetio: 'SAD mora imati Grenland. Ako Danska i Europa to ne razumiju, morat ćemo im objasniti'

Američki potpredsjednik JD Vance stigao je na Grenland u trenutku kad predsjednik Donald Trump nastavlja inzistirati da bi Washington trebao preuzeti kontrolu nad poluautonomnim danskim teritorijem. JD Vance održao je govor vojnoj bazi u Pituffiku. Kazao je da se "mnogi Amerikanci pitaju zašto je Grenland toliko važan" i zašto je važna misija američke baze tamo. "Ako je projektil ispaljen iz neprijateljske zemlje na SAD, ljudi ovdje prije nas bi obavijestili naše hrabre muškarce i žene južnije u SAD-u da znaju što slijedi", kazao je. Dok je Vance na Grenlandu, Trump je u Bijeloj kući poručio da SAD "mora imati Grenland" radi globalne sigurnosti.

"Potreban nam je Grenland", rekao je. "Vrlo je važno, za međunarodnu sigurnost, moramo imati Grenland. Nije pitanje, vi mislite da možemo bez njega. Ne možemo." Trump tvrdi da je kontrola nad Grenlandom pitanje mira "za cijeli svijet", ne samo za Sjedinjene Države. "Pogledajte to, posvuda imate ratne brodove koji prolaze duž Grenlanda. Nećemo dopustiti da se to dogodi", dodao je Trump.Rekao je kako vjeruje da Danska i Europska unija razumiju njegovo stajalište o važnosti teritorija, te upozorio: "A ako ne razumiju, morat ćemo im to objasniti".

Kaže da su Rusija i Kina zainteresirane za arktičke prolaze. "Moramo osigurati da Amerika bude vodeća na Arktiku", dodaje. U svom govoru kritizirao je Dansku i kazao da je "okolno područje manje sigurno nego što je bilo prije otprilike 40 godina jer saveznici nisu izdržali korak".

"Nedovoljno ste uložili u ljude Grenlanda i premalo ste uložili u sigurnosnu arhitekturu ove nevjerojatne, prekrasne kopnene mase ispunjene nevjerojatnim ljudima. To se mora promijeniti. A budući da se nije promijenilo, to je razlog zašto je politika predsjednika Trumpa na Grenlandu takva kakva jest", kazao je.

Vancea su pitali o sugestiji Donalda Trumpa da bi SAD mogle upotrijebiti vojnu silu da preuzmu kontrolu nad Grenlandom ako bude potrebno. "Predsjednik je jasno rekao da ne misli da će vojna sila biti potrebna, ali on apsolutno vjeruje da je Grenland važan dio sigurnosti, ne samo Sjedinjenih Država, već svijeta i, naravno, naroda Grenlanda također", kaže.

Upitan jesu li izrađeni planovi za korištenje vojne sile za preuzimanje Grenlanda, on kaže: "Pa, ono što je predsjednik rekao je da moramo imati više položaja na Grenlandu". "Potreban nam je, opet, za sigurnost američkog naroda i ono što mislimo da će se dogoditi je da će Grenlanđani putem samoodređenja izabrati da postanu neovisni o Danskoj, a onda ćemo od tamo voditi razgovore s ljudima Grenlanda. Dakle, mislim da je prerano govoriti o bilo čemu predaleko u budućnosti. Ne mislimo da će vojna sila ikada biti potrebna", kazao je.

Na pitanje postoje li planovi da SAD proširi svoju vojnu nazočnost na Grenlandu, JD Vance je kazao da nema neposrednih planova. Ali postoje opći ciljevi koji će od SAD-a zahtijevati ulaganje u više resursa na Grenlandu, dodao je. Kazao je da "SAD ne može zabiti glavu u pijesak i pretvarati se da Kinezi nisu zainteresirani za ovu veliku kopnenu masu". "Znamo da jesu", rekao je dodajući da postoji rusko i kinesko "zadiranje u Grenland".