VIDEO Biden Zelenskog predstavio kao Putina, Kamala Harris postala Trump: Reakcija Zelenskog govori sve...

Američki predsjednik Joe Biden u četvrtak je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pogrešno nazvao "predsjednikom Putinom" prije nego što se ispravio na samitu NATO-a u Washingtonu. "A sada to želim predati predsjedniku Ukrajine, koji ima isto toliko hrabrosti koliko i odlučnosti. Dame i gospodo, predsjednik Putin", rekao je Biden, misleći na Zelenskog, a onda se ispravio.

"Pobijedit ću predsjednika Putina. Predsjednik Zelenski. Toliko sam usredotočen na to da pobijedim Putina", kazao je Biden, ispravljajući se. Prisustni u dvorani na samitu uzdahnuli su kada je Biden pogrešno Zelenskog predstavio kao Putina, uhvaćena je i reakcija Volodimira Zelenskog koja govori sve.

Biden je posljednjih dana pod intenzivnom pažnjom javnosti te suočen sa sumnjama, uključujući i članove Demokratske stranke, o svojim šansama za ponovni izbor nakon slabog i neuspješnog nastupa u debati krajem prošlog mjeseca protiv republikanskog kandidata i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Sjedinjene Države najvažniji su partner Ukrajine u vojnoj pomoći usred rata.

Nakon gafa sa Zelenskim, američki predsjednik Joe Biden pogrešno je identificirao i potpredsjednicu Kamalu Harris kao bivšeg predsjednika Donalda Trumpa tijekom svoje konferencije za novinare u četvrtak u sklopu NATO samita.

"Gledajte, ne bih izabrao potpredsjednicu Trump za potpredsjednicu da nije bila kvalificirana za predsjednicu. Zato počnimo odatle", kazao je Biden za vrijeme svoje novinske konferencije. Potom je istaknuo Harrisinu karijeru senatorice i tužiteljice prije nego što je postala potpredsjednica, odgovarajući na pitanje novinara. Također je primijetio da je dobro postupila zalažući se za reproduktivne slobode žena u posljednje četiri godine. "Ona je kvalificirana da bude predsjednica", rekao je Biden. "Zato sam je odabrao."

