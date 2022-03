VIDEO Baka i djed vikali na ruske vojnike i otjerali ih iz dvorišta

Stariji bračni par iz Ukrajine otjerao je iz svog dvorišta ruske vojnike. Tako barem tvrdi američka ambasada iz Kijeva koja je na svojem Twitter profilu objavila snimku nadzorne kamere kuće.

- Danas pozdravljamo ovaj stariji bračni par koji se suprotstavio trojici ruskih vojnika - napisali su u objavi snimke uz oznaku #Ukrajinski heroji.

#UkrainianHeroes: Today we salute this elderly couple, who stood up to three Russian soldiers. pic.twitter.com/GG7lZ8cfqx