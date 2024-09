VIDEO Apokalipsa u Švicarskoj: Preko 2 tisuće turista ostalo zarobljeno zbog oluje, neki evakuirani helikopterom

Vlasti švicarske regije Saastal, koja je odsječena od cestovnog prometa zbog oluja i klizišta, u petak su ponudile evakuirati turiste helikopterom. Oko 2,200 turista zaglavljeno je u Saastalu, većinom Švicarci, prema riječima glasnogovornika regionalnog kriznog tima.

Nisu svi u žurbi da odu, rekao je. Turisti mogu odletjeti helikopterom, što traje svega nekoliko minuta iz Saas-Feea do Staldena, za iznos od oko 150 eura. Cesta do doline u jednom trenutku u četvrtak je zatrpana nakon obilnih padalina te se očekuje da će ponovno biti prohodna najranije od nedjelje.

Izviđački let pokazao je da je iznad ceste potrebno minirati glomazne komade stijena, neke velike i do 100 kubičnih metara. Kanton Valais pogodile su žestoke oluje krajem lipnja i početkom srpnja. Poplave i klizišta uzrokovale su značajnu štetu na zgradama i prometnim rutama, infrastrukturi i poljoprivrednim zemljištima. Štete od ove oluje bile su ograničene i nije bilo uništenih zgrada.

