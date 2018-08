Velikogoričani će na putu od Vukovara do Dubrovnika propješačiti 2000 km

Tomislav Orlić i Domagoj Sučić, dvojica Velikogoričana, odlučili su svoje slobodno vrijeme iskoristiti za šetnju dugu 2000 kilometara. Krenuli su iz Vukovara, pješačit će do Dubrovnika, a sve s plemenitim ciljem.

– Glavni nam je cilj promovirati rekreaciju, odnosno hodanje kao način rekreacije koji svi mogu provoditi. Na svom putu prolazimo kroz 36 gradova i usput obilazimo sve azile za napuštene životinje koji su nam na ruti. Do sad smo ih obišli osam – kazuje nam Domagoj, kojeg smo s Tomislavom zatekli u sisačkom skloništu za pse, jednom od skloništa koji su u njihovu planu obilaska.

– Tko ima psa, dobro zna koliko su oni vezani uz našu rekreaciju jer svaki dan s njima prođemo sigurno nekoliko kilometara. Psi su dio nas, puno nam znače i zato ih vodimo sa sobom i na ovu našu šetnju – dodaje Domagoj. Zbog toga su u ovu avanturu krenuli sa svojim kućnim ljubimcima, psima Barcom i Maminjom. No, kako je Barca već u godinama, ne može ih slijediti cijelim putem. Stoga su Maminju pronašli novo društvo.

– U bjelovarskom smo azilu Vau Vau uzeli psa Flokija jer je Domagojeva ljubimica prestara za ovakav put. Floki sada ide uz nas, kao da je oduvijek s nama. Bio je dvije godine u kavezu metar s metar, a prije toga jednako dugo na lancu. Zato smo ga uzeli i nadamo se da ćemo putem pronaći dobrog vlasnika za njega, on je odličan pas – dodaje Tomislav Orlić.

Domagoj i Tomislav članovi su velikogoričkog Društva za športsku rekreaciju Kop tur koje promiče rekreaciju i veliki su ljubitelji životinja i zdravog života. Te svoje strasti spojili su u ovogodišnju akciju „HodAjmo 2018.“, koja je ujedno i najveća akcija Kop tura od osnutka 2016. godine.

Tijekom svojih obilazaka azila provjeravaju i uvjete u njima jer kažu kako otprije slušaju priče da se pse u skloništima izgladnjuje. Za sada to nisu uočili, no problema u azilima svejedno ima.

– Do sada su najbolji osječki i velikogorički azil za pse. Još je uvijek dosta lokalnih samouprava u zemlji koje ne surađuju s tim lokalnim azilima. Također, neki gradovi su i dalje bez skloništa za napuštene životinje iako bi ih po zakonu morali imati pa životinje i dalje lutaju po ulicama.

Za sada, dakle, osječki azil prednjači i udruga Pobjede koja ga vodi čini to odlično. Imaju kapacitet za 180 pasa, Grad i građani odlično s njima surađuju, imaju 80 volontera i mislim da bi trebali biti primjer svim azilima u Hrvatskoj – napominje Domagoj Sučić te ističe kako je u dobrom stanju i velikogorički azil. Jedina mu je mana premali kapacitet, no i to bi se uskoro proširenjem trebalo promijeniti.

Uočili su kako je u skloništima za pse diljem Hrvatske jedan od osnovnih problema premali kapacitet.

– Za sada nismo vidjeli da im nedostaje hrana. U Čakovcu, recimo, imaju 450 pasa u azilu i u tijeku je akcija sterilizacije pasa iz romskog naselja u kojoj 3000 pasa trebaju sterilizirati. Tamo su pune ruke posla i svaka im čast na tom trudu. Oni imaju problem s volonterima jer nemaju dovoljno ljudi koji bi im pomagali – dodaje Sučić pozivajući sve građane da financijski ili hranom potpomognu rad skloništa za životinje.

O svojoj šetnji, na koju su krenuli početkom lipnja, objavljuju i izvješća na društvenim mrežama.

– Nama je cilj utjecati što više na ljude kako ne bi napuštali životinje. Posebno je ljeto vrijeme kada se to najviše čini. Postoje rješenja, a ne da se pse baci na cestu i ode na more i ljetovanje – poručuje Tomislav dodajući kako ih put dalje vodi preko Petrinje i Karlovca prema Plitvičkim jezerima i Delnicama do Dubrovnika. Nadaju se da će na cilj stići početkom listopada. Za sada imaju samo pozitivna iskustva, u selima i mjestima kroz koja prolaze srdačno ih dočekuju, nude im mještani hranu i vodu, kao i smještaj za spavanje.

– Ovo je rekreativna šetnja, a ne natjecateljska utrka. Najbitnije nam je vidjeti kako ti azili funkcioniraju. Tijekom putovanja rodila se ideja pa smo pokrenuli i kampanju na stranici za donacije Indiegogo. Cilj nam je prikupiti novac koje ćemo koristiti za uređenje najlošijeg azila na našem putu, kao i uspostavu internetskog registra svih pasa u azilima.

Tako bismo napravili središnji portal za sve napuštene životinje u Hrvatskoj na kojem bi se objavljivale fotografije životinja za udomljavanje – napominje Tomislav ističući kako pravom ljubitelju životinja nije problem doći po psa iz Splita u Zagreb ili obrnuto. Samo treba informaciju da ga napušteni pas tamo čeka.

