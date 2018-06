Ne privlači vas trčanje? Ovo bi vam moglo promijeniti mišljenje

Rekreaciju bismo svakako trebali uvrstiti u našu svakodnevnicu, a jedan od najzdravijih te najpristupačnijih oblika jest trčanje.

Stručnjaci su potvrdili kako 30 do 60 minuta trčanja tjedno može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti za 25 do 40 posto te produljiti životni vijek, a mijenja se raspoloženje na bolje te podiže samopouzdanje. Užurbani i pretežito sjedilački način života dovodi do razvoja raznih bolesti, a neki oblik rekreacije te rizike može znatno smanjiti. Trčanje je oblik rekreacije koje upotpunosti možete prilagoditi sebi, a potrebna vam je samo dobra volja i kvalitetne tenisice. Možete uživati u prvim zrakama sunca dok većina još spava i trčati svojim tempom, koji vam najviše odgovora uz taktove svoje omiljene glazbe.

Foto: adidas

Ako ste se već ulovili u mislima kako za to nemate vremena, dobro je znati kako je mnogima omiljeno trčati ujutro, prije početka radnih obveza. Osim što je to doba dana dobro za razbuđivanje i aktiviranje organizma, jutarnje trčanje će povećati i mentalnu snagu i učiniti da dan pred vama započnete puni samopouzdanja. Imat ćete više energije i biti znatno produktivniji u predstojećim privatnim i poslovnim obvezama pred vama. Upravo je jutro najbolje vrijeme za aerobni trening i baš zato vrhunski sportaši uvijek trče u jutarnjim satima. Istraživači s Swinburne's Universityja otkrili su povećane moždane funkcije kod ljudi koji prakticiraju jutarnje trčanje u odnosu na one koji nisu prakticirali nikakvu aktivnost ujutro. Onaj osjećaj slobode i opuštenosti koji imate vikendom, uz jutarnje trčanje možete imati svaki dan. I novi izazov postavljen sam sebi.

Foto: adidas

Za posebnu udobnost i učinkovitost treninga birajte tehnički napredne SOLARBOOST tenisice napravljene za trkače koji traže najbolje rezultate, udobnost i optimalnu potrošnju energije. Inspiriran NASA-inim inženjerstvom SOLARBOOST je kreiran za savršenu funkcionalnost i visoke performanse kojima doprinosi lagani dizajn koji je stvoren pomoću najboljih adidasovih inovacija. Trkači u utrkama traže nove izazove i dobivaju samopouzdanje za druge aspekte života, stoga je nova adidasova silueta kreirana uz naprednu tehnologiju kako bi samopouzdanje trkača podigla na višu razinu i pomogla da ostvare još bolje rezultate.

Ako još uvijek mislite da trebate poticaj za trčanje, možete se sasvim besplatno priključiti i adidas runnersima, globalnoj trkačkoj zajednici koja pruža podršku svakom svom članu kroz treninge, edukacije, zabave, druženja, utrke...

Sadržaj omogućio adidas