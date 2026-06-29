VIDEO Vatrogasci se cijelu noć borili s požarom na Visu, spavali na cesti: 'Divni, hrabri ljudi. Hvala vam'

Veliki požar otvorenog prostora koji je u nedjelju kasno navečer izbio na području Komiže i dalje se širi, a na terenu su sve raspoložive otočke vatrogasne snage. Kako doznaje Dalmacija Danas, zbog ozbiljnosti situacije na Vis je upućena i dodatna ispomoć s kopna, dok je za jutarnje sate zatražena pomoć protupožarnih zrakoplova.

Požar je planuo na lokalitetu Put Podhumlja, gdje gore borova šuma i makija. Prema informacijama Dalmacije Danas, dojava o požaru zaprimljena je u 22:29 sati, nakon čega su na teren odmah izašle sve raspoložive vatrogasne snage s otoka. Iako na području Komiže nije bilo značajnijeg vjetra, vatra se u prvim satima brzo širila. Na intervenciji sudjeluju vatrogasci Operativnog područja Vis, odnosno DVD Komiža i DVD Vis.

DVD Komiža na požarištu je angažirao devet vozila i 35 vatrogasaca, dok je DVD Vis uputio šest vozila i također 35 vatrogasaca. Ukupno na terenu djeluje 15 vozila i 70 otočkih vatrogasaca. Dalmacija Danas navodi kako je zbog ozbiljnosti situacije prema Visu upućeno još osam vatrogasnih vozila i 34 vatrogasca s kopna. Iz MORH-a su javili kako požar gase i tri kanadera.

- Nema potrebe išta pisati.... Otok Vis - Komiža - napisali su na stranici Vatrogasci - 193 na Facebook stranici gdje su objavili fotografije na kojima se vide vatrogasci koji leže na cesti i spavaju kako bi se odmorili da mogu nastviti borbu s požarom.

- Hvala vam za svaku vašu intervenciju na požarištima diljem Hrvatske. Vaša snaga i volja da ste tu u najtežim trenucima daje nama snagu da vam vjerujemo. Hvala vam na hrabrosti. Heroji su umorni odmorite se - jedan je od komentara.

- Heroji naši, i sam sam vatrogasac i znam kako je provesti noć gaseći požar, ekstreman fizički napor, udišeš dim, nosiš tešku opremu na nepristupačnim terenima - komentirao je jedan korisnik.

- Divni, hrabri ljudi. To su domoljubi! Hvala Vam! - stoji u jednom komentaru.