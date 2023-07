Veliki obrat: Što se događa s Prigožinom? Lukašenko tvrdi da više nije u Bjelorusiji

Šef plaćeničke skupine Wagner Jevgenij Prigožin nije u Bjelorusiji, potvrdio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. Bjeloruska novinska agencija Beita citira što je Lukašenko rekao na pitanje gdje je Prigožin i Wagner. "Ovo je ruska tvrtka. Dakle, pitanje očito nije za mene. Koliko sam obaviješten, borci su u svojim kampovima. Što se tiče Prigožina, on je u Sankt Peterburgu. Nije na području Bjelorusije", kazao je javlja Guardian. Također je sugerirao da bi Prigožin mogao biti u Moskvi umjesto u Sankt Peterburgu, rekavši: “Što se tiče Jevgenija Prigožina, on je u Sankt Peterburgu. Gdje je jutros? Možda je ujutro otišao u Moskvu".

Lukašenko je također rekao da nije zabrinut da će se plaćenici okrenuti protiv Bjelorusije u bilo kojoj fazi i da bi umjesto toga mogli biti iskorišteni za obranu zemlje.

Vjerovalo se da je Prigožin pristao otići u Bjelorusiju kao dio dogovora da se okonča njegov pokušaj oružane pobune.

Podsjetimo, ruska državna televizija u srijedu je žestoko napala Jevgenija Prigožina, vođu plaćenika u egzilu koji je prošli mjesec pokrenuo oružanu pobunu, te rekla da se istraga o tome što se dogodilo još uvijek energično provodi.

Prigožin, osnivač skupine plaćenika Wagner, preuzeo je kontrolu nad južnim ruskim gradom Rostovom na Donu 24. lipnja, zauzeo tamošnji zapovjedni centar gdje Rusija koordinira svoj rat u Ukrajini i poslao kolonu boraca prema Moskvi prije nego što je odustao nakon što je sklopio dogovor s Kremljom.

Njegova pobuna predstavljala je najveću prijetnju predsjedniku Vladimiru Putinu otkako je ruski čelnik došao na vlast prije više od dva desetljeća i prisilila je Kremlj da krene ograničavati štetu te stavi naglasak na lojalnost oružanih snaga i jedinstvo društvo suočenog s izdajom. Prema sporazumu kojim je okončana pobuna, Prigožin, čiji je cilj bio svrgnuti ministra obrane i načelnika Glavnog stožera zbog, kako je rekao, njihovog nesposobnog vođenja rata, trebao se preseliti u susjednu Bjelorusiju. U zamjenu za to, kaznena prijava protiv njega trebala je biti odbačena.

Ruske sigurnosne službe izvršile su pretres u domu šefa Wagner grupe u egzilu Jevgenija Prigožina u Sankt Peterburgu. Unutra su pronašli brojne čudne predmete, uključujući perike, malj i oružje. U objektu su se nalazile i zlatne poluge čija vrijednost nije izračunata. Slike i video su objavile prokremaljske novine Izvestia nakon racije.

