Objavljene prve snimke pretrage Prigožinovih ureda i posjeda: 'Izdajica. Ne može normalan čovjek ovo imati'

Rusija i Ukrajina se međusobno optužuju za planiranje napada na nuklearnu elketranu Zaporižja. Brojni Ukrajinci u strahu su počeli napuštati svoje domove zbog mogućeg napada. Zavladala je panika. UN-ova agencija za nuklearni nadzor rekla je da njezini stručnjaci iz Zaporižja još nisu uočili nikakve naznake mina ili eksploziva u postrojenju.

Video: Rusija i Ukrajina razmjenjuju optužbe oko planiranog napada na nuklearnu elektranu

Tijek događaja:

6:00 - Najmanje četiri osobe ranjene su u četvrtak u raketnom napadu na Lavov u zapadnoj Ukrajini, rekao je gradonačelnik tog grada Andrij Sadovji. "Trenutno znamo za četvero ranjenih u raketnom napadu. Taj broj raste. Informacije se razjašnjavaju", rekao je Sadovyi u objavi na Twitteru. Maksym Kozytskyi, šef regionalne vojne uprave, rekao je u Telegramu u četvrtak da je "oštećen kritični infrastrukturni objekt u Lavovu, a postoje prva izvješća o ranjenima".

"Izbio je požar, ali je brzo ugašen. Ima žrtava", rekao je Kozytskyi u Telegram objavi, dodavši da su službenici za hitne slučajeve na mjestu događaja i da spasioci raščišćavaju ruševine s mjesta.

5:53 - Ruska državna televizija u srijedu je žestoko napala Jevgenija Prigožina, vođu plaćenika u egzilu koji je prošli mjesec pokrenuo oružanu pobunu, te rekla da se istraga o tome što se dogodilo još uvijek energično provodi. Prigožin, osnivač skupine plaćenika Wagner, preuzeo je kontrolu nad južnim ruskim gradom Rostovom na Donu 24. lipnja, zauzeo tamošnji zapovjedni centar gdje Rusija koordinira svoj rat u Ukrajini i poslao kolonu boraca prema Moskvi prije nego što je odustao nakon što je sklopio dogovor s Kremljom.

Njegova pobuna predstavljala je najveću prijetnju predsjedniku Vladimiru Putinu otkako je ruski čelnik došao na vlast prije više od dva desetljeća i prisilila je Kremlj da krene ograničavati štetu te stavi naglasak na lojalnost oružanih snaga i jedinstvo društvo suočenog s izdajom.

Prema sporazumu kojim je okončana pobuna, Prigožin, čiji je cilj bio svrgnuti ministra obrane i načelnika Glavnog stožera zbog, kako je rekao, njihovog nesposobnog vođenja rata, trebao se preseliti u susjednu Bjelorusiju. U zamjenu za to, kaznena prijava protiv njega trebala je biti odbačena.

Ali u emisiji pod nazivom "60 minuta" emitiranoj u srijedu navečer na državnom TV kanalu Rossija-1, prikazano je ono što je najavljeno kao ekskluzivni snimak snimljen tijekom racija policijskih snaga u Prigožinovom uredu u Sankt Peterburgu i jednom od njegovih posjeda u tom gradu.

