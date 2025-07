Veliki napad dronovima na rusku prijestolnicu: Gorjela vozila, aerodromi privremeno zatvoreni

Požar je izbio tijekom noći u Zelenogradu, gradu u Moskovskoj oblasti, nakon što je Ukrajina pokrenula dronovski napad usmjeren na rusku prijestolnicu, izvijestili su ruski Telegram kanali. Moskvski gradonačelnik Sergej Sobjanin potvrdio je da je prema gradu ispaljen najmanje 21 ukrajinski dron. Također je naveo da se hitne službe upućuju na lokacije na kojima su dronovi srušeni, ali nije precizirao kolika je šteta nastala, prenosi Kyiv Independent.

🔥 Overnight strike on Moscow region: drone crashes into apartment building, airports paralyzed



In Zelenograd, a downed drone crashed into a residential high-rise last night. Several cars caught fire at the scene.



Russia’s Defense Ministry claims that a total of 19 drones were… pic.twitter.com/aQgTW31n7t