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Od jeseni skuplji plin: Evo koliko će više plaćati kućanstva

Cijena računa za plin iskazana u eurima
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 10:20

Stručnjaci smatraju da bi država mogla ublažiti udar na kućne budžete subvencijama, za što bi, procjenjuju, trebalo osigurati oko 15 milijuna eura.

Građane koji se griju na plin od početka nove ogrjevne sezone očekuju veći računi. Prema procjenama stručnjaka, cijene će porasti između sedam i osam posto, a razlog je rast nabavne cijene energenta. Oko 600 tisuća hrvatskih kućanstava od jeseni će plaćati više za plin. Nove cijene stupaju na snagu s početkom ogrjevne sezone, nakon završetka službenog razdoblja na temelju kojeg se određuje cijena plina za iduće obračunsko razdoblje, izvještava Dnevnik.hr. 

Visina poskupljenja ovisit će o distributeru, no procjenjuje se da će računi za grijanje biti veći između sedam i osam posto. Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin pojasnio je kako je glavni razlog povećanja cijena rast nabavne vrijednosti energenta. Prema njegovim riječima, cijena plina porasla je za oko četiri eura po megavatsatu, što će se odraziti na godišnje troškove kućanstava. Za prosječnu potrošnju od 40 megavatsati godišnje, građani bi mogli izdvojiti oko 40 eura više nego do sada.

Stručnjaci smatraju da bi država mogla ublažiti udar na kućne budžete subvencijama, za što bi, procjenjuju, trebalo osigurati oko 15 milijuna eura. Istodobno savjetuju racionalnije korištenje grijanja, ističući kako snižavanje temperature u domu za jedan do dva stupnja može donijeti uštedu energije i smanjiti troškove. Rast cijene plina mogao bi imati utjecaj i na ukupnu inflaciju, koja posljednjih mjeseci pokazuje silazni trend. Prema podacima za lipanj, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj iznosila je 4,5 posto. Na mjesečnoj razini zabilježen je pad cijena energije od 2,9 posto, industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,6 posto te hrane, pića i duhana za 0,2 posto. Istodobno su cijene usluga porasle jedan posto, što analitičari povezuju s turističkom sezonom.

Ministar financija Tomislav Ćorić poručio je kako Vlada nije zadovoljna trenutačnom razinom inflacije, ali naglašava da se trend njezina usporavanja nastavlja. Podsjetio je da je inflacija u travnju iznosila 5,8 posto, u svibnju 5,2 posto, dok je u lipnju pala na 4,5 posto. Očekuje da će se taj trend nastaviti te da bi Hrvatska tijekom prvog tromjesečja 2027. mogla dosegnuti razinu inflacije usporedivu s prosjekom europodručja. Prema dostupnim europskim podacima, višu stopu inflacije od Hrvatske trenutačno imaju samo Litva i Bugarska.

Unatoč službenim statistikama, brojni građani ističu kako u svakodnevnom životu ne primjećuju smanjenje inflacije. Zadranka Ivana Plazibat smatra da cijene i dalje rastu, iako možda sporijim tempom nego prije. Slično razmišlja i njezina sugrađanka Božena, koja kaže da su troškovi života u Hrvatskoj i dalje visoki. Nakon nekoliko godina provedenih u Nizozemskoj, priznaje kako žali zbog povratka jer su, kako kaže, ondje plaće bile više, a životni standard bolji. Dodaje i kako ovogodišnja turistička sezona ne ostavlja dojam uspješnosti kakvu je Zadar imao prethodnih godina.

*Uz korištenje AI-a

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Cijena računa za plin iskazana u eurima
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Ključne riječi
računi cijena poslupljenje plin

Komentara 5

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ŠK
škarnicl
10:35 02.07.2026.

Bravo HDZ!

GM
gmižić
11:35 02.07.2026.

Nebitno. Bitno što prorokuje Dalić ili Modrić.

AL
Aleluja
11:27 02.07.2026.

Misterija nikad riješena: kad poraste nabavna cijena energenata, poraste cijena i nama. Kad nabavna cijena energenata padne, nama cijene ostanu iste, do slijedećeg poskupljenja. Ovo ni Einstein ne bi riješio.

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