Gost današnje emisije Večernji TV-a bio je dr. sc. Sarajko Baksa, glavni tajnik Udruge Blokirani. Tema su bile ovrhe – loš ovršni zakon, čija je posljedica 322 tisuće blokiranih građana s više od 42 milijarde kuna duga.

Osnovni je dug osam milijardi kuna, sve ostalo posljedica je upravo nakaradnog ovršnog sustava. Iz radne skupine Ministarstva financija za izradu novog ovršnog zakona upravo je istupila predsjednica udruge Blokirani Miriam Kervatin, revoltirana smjerom u kojem se proces odvija.

''Uvidjela je da njezin glas nema odjeka, da nema interesa za benefite koje želimo implementirati, iznijela je svoje uvjete pod kojima će ostati u tom povjerenstvu'', rekao je Baksa i osvrnuo se na činjenicu da i javni bilježnici i odvjetnici i dalje ostaju dio hranidbenog lanca ovrha, čemu se Udruga Blokirani protivi.

'Njima nije u interesu namirenje duga, već da naplate svoj posao'

''Javni bilježnici pišu ovršne isprave, šalju ih i to naplaćuju. Imamo dva sustava koja naplaćuju posao koji mogu obaviti pravnici unutar tvrtke. Tko to na kraju plaća? Potrošač, onaj blokirani građanin koji više nema novca. Njima nije u interesu namirenje duga već naplaćivanje svoga posla, a što posla ima više – to je zarada veća'', ističe Baksa. ''Samo da se ta grupacija makne iz ovršnog sustava, svota za naplatu bila bi znatno manja. Kome je to u interesu, prosudite sami'', dodao je.

''Ovakav novi ovršni zakon kakav je sada startao neće učiniti ništa. Godinama su imali priliku promijeniti ovršni zakon, a bile su to samo kozmetičke izmjene i sve su bile na štetu malog blokiranog čovjeka, a na korist ovih karika između da ostvare svoju dobit. Vjerovnik i ne stigne na red naplate, posrednici između kupe vrhnje'', rekao je Baksa.

''Odvjetnička satnica iznosi 900 kuna. Može li si to blokirani građanin priuštiti?''

''Odvjetnička satnica, prema Komori, u ovom trenutku iznosi 900 kuna. Može li si jedan blokirani građanin, kojem ostaje nekoliko tisuća kuna, priuštiti odvjetnika sa satnicom od 900 kuna? Čak 300 tisuća građana nema mogućnost angažirati obranu'', poručio je Baksa u emisiji Večernji TV-a.

Baksa je rekao da su 2011. godine hrvatski građani bili dužni 6 milijardi kuna, a gospodarstvo 40 milijardi kuna, a u ovom trenutku nakon predstečajnih i stečajnih zakona, gdje su se spašavale posrnule tvrtke, rezultat je da su građani dužni 43 milijarde kuna, a gospodarstvo nekoliko desetaka milijardi kuna. ''U međuvremenu je oprošteno Pevecu, Paviću za EPH, Varteksu... više od nekoliko desetaka milijardi kuna, riječ je o više od 80 tisuća poslovnih subjekata... A građanstvu? Da ima volje i političkog znanja, pokazatelji ne bi bili ovakvi. Mi mjesečno stvaramo nova dugovanja od pola milijarde kuna, zar je to dobra politička volja?'' rekao je Baksa.

Baksa je poručio da se nijedna vlada do sada nije znala nositi s tim problemom, ali da treba reći ''dosta je'' i riješiti stvari. ''Ali ne tako da ubijemo cijelu državu, a upravo to se događa u ovom trenutku'', rekao je Baksa i dao primjer gospođe koja je bila dužna 60 tisuća kuna, a sada se njezin dug popeo na milijun i 200 tisuća.